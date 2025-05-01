クォートセクション
通貨 / NAOV
NAOV: NanoVibronix Inc

6.71 USD 0.28 (4.01%)
セクター: ヘルスケア ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

NAOVの今日の為替レートは、-4.01%変化しました。日中、通貨は1あたり6.40の安値と7.00の高値で取引されました。

NanoVibronix Incダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

1日のレンジ
6.40 7.00
1年のレンジ
0.20 17.40
以前の終値
6.99
始値
6.81
買値
6.71
買値
7.01
安値
6.40
高値
7.00
出来高
331
1日の変化
-4.01%
1ヶ月の変化
26.37%
6ヶ月の変化
106.46%
1年の変化
1000.00%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置（リグ）稼働数
実際
期待
416
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置(リグ)稼働数
実際
期待
539
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
261.7 K
19:30
USD
CFTC原油投機筋ポジション
実際
期待
81.8 K
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100投機筋ポジション
実際
期待
25.5 K