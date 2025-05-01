通貨 / NAOV
NAOV: NanoVibronix Inc
6.71 USD 0.28 (4.01%)
セクター: ヘルスケア ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
NAOVの今日の為替レートは、-4.01%変化しました。日中、通貨は1あたり6.40の安値と7.00の高値で取引されました。
NanoVibronix Incダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
NAOV News
- U.S. stocks lower at close of trade; Dow Jones Industrial Average down 0.27%
- NanoVibronix raises $2 million in registered direct offering
- Morning News Wrap-Up: Monday’s Biggest Stock Market Stories! - TipRanks.com
- Why NanoVibronix (NAOV) Stock Is Skyrocketing Today - NanoVibronix (NASDAQ:NAOV)
- NanoVibronix receives patent for medical device positioning technology
- NanoVibronix receives patent for medical imaging navigation overlay
- Upcoming Stock Splits This Week (August 11 to August 15) – Stay Invested - TipRanks.com
- NanoVibronix announces 1-for-10 reverse stock split effective August 11
- NanoVibronix secures $8 million in funding, with potential for more
- NanoVibronix adjourns special meeting due to lack of quorum, reschedules vote
- NanoVibronix corrects Series G Preferred Stock floor price in charter filing
- NanoVibronix Announces ENvue Drive “ First Intelligent Robotic Platform in Development for Bedside Feeding Tube and Vascular Line Navigation
- NanoVibronix’s ENvue Medical Division Announces Agreement with New York Medical Center to Implement ENvue™ Navigation Systems for Enteral Feeding Tube Placement
- Dow Rises Over 50 Points; US Inflation Rate Increases In May - CARISMA Therapeutics (NASDAQ:CARM), Draganfly (NASDAQ:DPRO)
- NanoVibronix appoints new CEO after acquisition
- Why Nvidia Shares Are Trading Higher By Over 5%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - C3.ai (NYSE:AI), Actelis Networks (NASDAQ:ASNS)
- NanoVibronix refutes false stock offering claims
- Major Louisiana Hospital Selects ENvue System for Feeding Tube Procedures
- NanoVibronix stock plunges to 52-week low at $1.14
- NanoVibronix Announces Closing of $10 Million Public Offering of Preferred Stock and Warrants
- Crude Oil Falls Over 2%; US Retail Sales Increase 0.1% In April - Click Holdings (NASDAQ:CLIK), Foot Locker (NYSE:FL)
- Dow Tumbles 150 Points; Walmart Earnings Top Views - Click Holdings (NASDAQ:CLIK), Foot Locker (NYSE:FL)
- NanoVibronix sets terms for $10 million public offering
- Why Meta Shares Are Trading Higher By Around 6%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Arista Networks (NYSE:ANET), Alset (NASDAQ:AEI)
1日のレンジ
6.40 7.00
1年のレンジ
0.20 17.40
- 以前の終値
- 6.99
- 始値
- 6.81
- 買値
- 6.71
- 買値
- 7.01
- 安値
- 6.40
- 高値
- 7.00
- 出来高
- 331
- 1日の変化
- -4.01%
- 1ヶ月の変化
- 26.37%
- 6ヶ月の変化
- 106.46%
- 1年の変化
- 1000.00%
