NAOV: NanoVibronix Inc
7.22 USD 0.51 (7.60%)
Sektor: Gesundheitswesen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von NAOV hat sich für heute um 7.60% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 6.59 bis zu einem Hoch von 7.37 gehandelt.
Verfolgen Sie die NanoVibronix Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Tagesspanne
6.59 7.37
Jahresspanne
0.20 17.40
- Vorheriger Schlusskurs
- 6.71
- Eröffnung
- 6.59
- Bid
- 7.22
- Ask
- 7.52
- Tief
- 6.59
- Hoch
- 7.37
- Volumen
- 270
- Tagesänderung
- 7.60%
- Monatsänderung
- 35.97%
- 6-Monatsänderung
- 122.15%
- Jahresänderung
- 1083.61%
