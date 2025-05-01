KurseKategorien
Währungen / NAOV
Zurück zum Aktien

NAOV: NanoVibronix Inc

7.22 USD 0.51 (7.60%)
Sektor: Gesundheitswesen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von NAOV hat sich für heute um 7.60% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 6.59 bis zu einem Hoch von 7.37 gehandelt.

Verfolgen Sie die NanoVibronix Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Vollbild-Chart
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

NAOV News

Tagesspanne
6.59 7.37
Jahresspanne
0.20 17.40
Vorheriger Schlusskurs
6.71
Eröffnung
6.59
Bid
7.22
Ask
7.52
Tief
6.59
Hoch
7.37
Volumen
270
Tagesänderung
7.60%
Monatsänderung
35.97%
6-Monatsänderung
122.15%
Jahresänderung
1083.61%
19 September, Freitag
17:00
USD
Baker Hughes Ölplattformzählung
Akt
418
Erw
Vorh
416
17:00
USD
Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen
Akt
542
Erw
Vorh
539
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
261.7 K
19:30
USD
CFTC Rohöl, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
81.8 K
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100, Nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
25.5 K