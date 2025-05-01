Valute / NAOV
NAOV: NanoVibronix Inc
7.20 USD 0.49 (7.30%)
Settore: Salute Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio NAOV ha avuto una variazione del 7.30% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 6.59 e ad un massimo di 7.37.
Segui le dinamiche di NanoVibronix Inc. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
Intervallo Giornaliero
6.59 7.37
Intervallo Annuale
0.20 17.40
- Chiusura Precedente
- 6.71
- Apertura
- 6.59
- Bid
- 7.20
- Ask
- 7.50
- Minimo
- 6.59
- Massimo
- 7.37
- Volume
- 300
- Variazione giornaliera
- 7.30%
- Variazione Mensile
- 35.59%
- Variazione Semestrale
- 121.54%
- Variazione Annuale
- 1080.33%
21 settembre, domenica