통화 / NAOV
- 개요
- 주식
- 통화
- 암호화폐
- 금속
- 색인
- 원자재
NAOV: NanoVibronix Inc
7.20 USD 0.49 (7.30%)
부문: 헬스케어 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
NAOV 환율이 오늘 7.30%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 6.59이고 고가는 7.37이었습니다.
NanoVibronix Inc 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
NAOV News
- U.S. stocks lower at close of trade; Dow Jones Industrial Average down 0.27%
- NanoVibronix raises $2 million in registered direct offering
- Morning News Wrap-Up: Monday’s Biggest Stock Market Stories! - TipRanks.com
- Why NanoVibronix (NAOV) Stock Is Skyrocketing Today - NanoVibronix (NASDAQ:NAOV)
- NanoVibronix receives patent for medical device positioning technology
- NanoVibronix receives patent for medical imaging navigation overlay
- Upcoming Stock Splits This Week (August 11 to August 15) – Stay Invested - TipRanks.com
- NanoVibronix announces 1-for-10 reverse stock split effective August 11
- NanoVibronix secures $8 million in funding, with potential for more
- NanoVibronix adjourns special meeting due to lack of quorum, reschedules vote
- NanoVibronix corrects Series G Preferred Stock floor price in charter filing
- NanoVibronix Announces ENvue Drive “ First Intelligent Robotic Platform in Development for Bedside Feeding Tube and Vascular Line Navigation
- NanoVibronix’s ENvue Medical Division Announces Agreement with New York Medical Center to Implement ENvue™ Navigation Systems for Enteral Feeding Tube Placement
- Dow Rises Over 50 Points; US Inflation Rate Increases In May - CARISMA Therapeutics (NASDAQ:CARM), Draganfly (NASDAQ:DPRO)
- NanoVibronix appoints new CEO after acquisition
- Why Nvidia Shares Are Trading Higher By Over 5%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - C3.ai (NYSE:AI), Actelis Networks (NASDAQ:ASNS)
- NanoVibronix refutes false stock offering claims
- Major Louisiana Hospital Selects ENvue System for Feeding Tube Procedures
- NanoVibronix stock plunges to 52-week low at $1.14
- NanoVibronix Announces Closing of $10 Million Public Offering of Preferred Stock and Warrants
- Crude Oil Falls Over 2%; US Retail Sales Increase 0.1% In April - Click Holdings (NASDAQ:CLIK), Foot Locker (NYSE:FL)
- Dow Tumbles 150 Points; Walmart Earnings Top Views - Click Holdings (NASDAQ:CLIK), Foot Locker (NYSE:FL)
- NanoVibronix sets terms for $10 million public offering
- Why Meta Shares Are Trading Higher By Around 6%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Arista Networks (NYSE:ANET), Alset (NASDAQ:AEI)
일일 변동 비율
6.59 7.37
년간 변동
0.20 17.40
- 이전 종가
- 6.71
- 시가
- 6.59
- Bid
- 7.20
- Ask
- 7.50
- 저가
- 6.59
- 고가
- 7.37
- 볼륨
- 300
- 일일 변동
- 7.30%
- 월 변동
- 35.59%
- 6개월 변동
- 121.54%
- 년간 변동율
- 1080.33%
20 9월, 토요일