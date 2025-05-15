Валюты / NAOV
NAOV: NanoVibronix Inc
7.65 USD 3.05 (28.50%)
Сектор: Здравоохранение Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс NAOV за сегодня изменился на -28.50%. При этом минимальная цена на торгах достигала 7.47, а максимальная — 9.25.
Следите за динамикой NanoVibronix Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Дневной диапазон
7.47 9.25
Годовой диапазон
0.20 17.40
- Предыдущее закрытие
- 10.70
- Open
- 9.01
- Bid
- 7.65
- Ask
- 7.95
- Low
- 7.47
- High
- 9.25
- Объем
- 1.356 K
- Дневное изменение
- -28.50%
- Месячное изменение
- 44.07%
- 6-месячное изменение
- 135.38%
- Годовое изменение
- 1154.10%
