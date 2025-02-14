Moedas / MTLS
- Visão do mercado
- Ações
- Moedas
- Criptomoedas
- Metais
- Índices
- Mercadorias
MTLS: Materialise NV - American Depositary Shares
5.48 USD 0.31 (6.00%)
Setor: Tecnologia Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do MTLS para hoje mudou para 6.00%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 5.22 e o mais alto foi 5.50.
Veja a dinâmica do par de moedas Materialise NV - American Depositary Shares. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
MTLS Notícias
- Materialise: Automotive Weakness Is Undermining The Stock (NASDAQ:MTLS)
- Materialise NV 2025 Q2 - Results - Earnings Call Presentation (NASDAQ:MTLS)
- Materialise NV (MTLS) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Materialise to Hold Annual Shareholders’ Meeting and Extraordinary Shareholders’ Meeting on June 3, 2025
- Materialise Stock: Manufacturing Headwinds Are A Distraction (NASDAQ:MTLS)
- Dow Dips Over 1%; Walmart Shares Plunge Following Soft Guidance - Cycurion (NASDAQ:CYCU), Mobile-health Network (NASDAQ:MNDR)
- Palantir Rally Loses Steam, Walmart Outlook Disappoints: What's Driving Markets Thursday? - SPDR S&P 500 (ARCA:SPY)
- Investing Action Plan: Walmart, Rivian And Warren Buffett's Favorite Oil Stock To Report
Faixa diária
5.22 5.50
Faixa anual
3.93 9.70
- Fechamento anterior
- 5.17
- Open
- 5.24
- Bid
- 5.48
- Ask
- 5.78
- Low
- 5.22
- High
- 5.50
- Volume
- 162
- Mudança diária
- 6.00%
- Mudança mensal
- 7.45%
- Mudança de 6 meses
- 9.38%
- Mudança anual
- -0.36%
18 setembro, quinta-feira
12:30
USD
- Atu.
- 23.2
- Projeç.
- 3.7
- Prév.
- -0.3
12:30
USD
- Atu.
- 5.6
- Projeç.
- 7.6
- Prév.
- 5.9
12:30
USD
- Atu.
- 231 mil
- Projeç.
- 282 mil
- Prév.
- 264 mil
12:30
USD
- Atu.
- 1.920 milh
- Projeç.
- 1.935 milh
- Prév.
- 1.927 milh
14:00
USD
- Atu.
- -0.5%
- Projeç.
- -0.2%
- Prév.
- -0.1%
17:00
USD
- Atu.
- 1.734%
- Projeç.
- Prév.
- 1.985%
20:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- $123.1 bilh
- Prév.
- $150.8 bilh