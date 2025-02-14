QuotazioniSezioni
MTLS: Materialise NV - American Depositary Shares

5.29 USD 0.24 (4.34%)
Settore: Tecnologia Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio MTLS ha avuto una variazione del -4.34% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 5.23 e ad un massimo di 5.53.

Segui le dinamiche di Materialise NV - American Depositary Shares. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Intervallo Giornaliero
5.23 5.53
Intervallo Annuale
3.93 9.70
Chiusura Precedente
5.53
Apertura
5.53
Bid
5.29
Ask
5.59
Minimo
5.23
Massimo
5.53
Volume
285
Variazione giornaliera
-4.34%
Variazione Mensile
3.73%
Variazione Semestrale
5.59%
Variazione Annuale
-3.82%
