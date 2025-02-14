Valute / MTLS
- Panoramica
- Azioni
- Valute
- Criptovalute
- Metalli
- Indici
- Commodities
MTLS: Materialise NV - American Depositary Shares
5.29 USD 0.24 (4.34%)
Settore: Tecnologia Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio MTLS ha avuto una variazione del -4.34% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 5.23 e ad un massimo di 5.53.
Segui le dinamiche di Materialise NV - American Depositary Shares. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
MTLS News
- Materialise: Automotive Weakness Is Undermining The Stock (NASDAQ:MTLS)
- Materialise NV 2025 Q2 - Results - Earnings Call Presentation (NASDAQ:MTLS)
- Materialise NV (MTLS) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Materialise to Hold Annual Shareholders’ Meeting and Extraordinary Shareholders’ Meeting on June 3, 2025
- Materialise Stock: Manufacturing Headwinds Are A Distraction (NASDAQ:MTLS)
- Dow Dips Over 1%; Walmart Shares Plunge Following Soft Guidance - Cycurion (NASDAQ:CYCU), Mobile-health Network (NASDAQ:MNDR)
- Palantir Rally Loses Steam, Walmart Outlook Disappoints: What's Driving Markets Thursday? - SPDR S&P 500 (ARCA:SPY)
- Investing Action Plan: Walmart, Rivian And Warren Buffett's Favorite Oil Stock To Report
Intervallo Giornaliero
5.23 5.53
Intervallo Annuale
3.93 9.70
- Chiusura Precedente
- 5.53
- Apertura
- 5.53
- Bid
- 5.29
- Ask
- 5.59
- Minimo
- 5.23
- Massimo
- 5.53
- Volume
- 285
- Variazione giornaliera
- -4.34%
- Variazione Mensile
- 3.73%
- Variazione Semestrale
- 5.59%
- Variazione Annuale
- -3.82%
21 settembre, domenica