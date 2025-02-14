Währungen / MTLS
MTLS: Materialise NV - American Depositary Shares
5.34 USD 0.19 (3.44%)
Sektor: Technologie Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von MTLS hat sich für heute um -3.44% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 5.34 bis zu einem Hoch von 5.53 gehandelt.
Verfolgen Sie die Materialise NV - American Depositary Shares-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
MTLS News
- Materialise: Automotive Weakness Is Undermining The Stock (NASDAQ:MTLS)
- Materialise NV 2025 Q2 - Results - Earnings Call Presentation (NASDAQ:MTLS)
- Materialise NV (MTLS) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Materialise to Hold Annual Shareholders’ Meeting and Extraordinary Shareholders’ Meeting on June 3, 2025
- Materialise Stock: Manufacturing Headwinds Are A Distraction (NASDAQ:MTLS)
- Dow Dips Over 1%; Walmart Shares Plunge Following Soft Guidance - Cycurion (NASDAQ:CYCU), Mobile-health Network (NASDAQ:MNDR)
- Palantir Rally Loses Steam, Walmart Outlook Disappoints: What's Driving Markets Thursday? - SPDR S&P 500 (ARCA:SPY)
- Investing Action Plan: Walmart, Rivian And Warren Buffett's Favorite Oil Stock To Report
Tagesspanne
5.34 5.53
Jahresspanne
3.93 9.70
- Vorheriger Schlusskurs
- 5.53
- Eröffnung
- 5.53
- Bid
- 5.34
- Ask
- 5.64
- Tief
- 5.34
- Hoch
- 5.53
- Volumen
- 106
- Tagesänderung
- -3.44%
- Monatsänderung
- 4.71%
- 6-Monatsänderung
- 6.59%
- Jahresänderung
- -2.91%
