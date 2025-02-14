CotationsSections
Devises / MTLS
MTLS: Materialise NV - American Depositary Shares

5.29 USD 0.24 (4.34%)
Secteur: Technologie Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar

Le taux de change de MTLS a changé de -4.34% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 5.23 et à un maximum de 5.53.

Suivez la dynamique Materialise NV - American Depositary Shares. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.

MTLS Nouvelles

Range quotidien
5.23 5.53
Range Annuel
3.93 9.70
Clôture Précédente
5.53
Ouverture
5.53
Bid
5.29
Ask
5.59
Plus Bas
5.23
Plus Haut
5.53
Volume
285
Changement quotidien
-4.34%
Changement Mensuel
3.73%
Changement à 6 Mois
5.59%
Changement Annuel
-3.82%
