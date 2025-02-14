Валюты / MTLS
MTLS: Materialise NV - American Depositary Shares
5.06 USD 0.03 (0.60%)
Сектор: Технологии Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс MTLS за сегодня изменился на 0.60%. При этом минимальная цена на торгах достигала 4.96, а максимальная — 5.12.
Следите за динамикой Materialise NV - American Depositary Shares. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости MTLS
- Materialise: Automotive Weakness Is Undermining The Stock (NASDAQ:MTLS)
- Materialise NV 2025 Q2 - Results - Earnings Call Presentation (NASDAQ:MTLS)
- Materialise NV (MTLS) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Materialise to Hold Annual Shareholders’ Meeting and Extraordinary Shareholders’ Meeting on June 3, 2025
- Materialise Stock: Manufacturing Headwinds Are A Distraction (NASDAQ:MTLS)
- Dow Dips Over 1%; Walmart Shares Plunge Following Soft Guidance - Cycurion (NASDAQ:CYCU), Mobile-health Network (NASDAQ:MNDR)
- Palantir Rally Loses Steam, Walmart Outlook Disappoints: What's Driving Markets Thursday? - SPDR S&P 500 (ARCA:SPY)
- Investing Action Plan: Walmart, Rivian And Warren Buffett's Favorite Oil Stock To Report
Дневной диапазон
4.96 5.12
Годовой диапазон
3.93 9.70
- Предыдущее закрытие
- 5.03
- Open
- 5.01
- Bid
- 5.06
- Ask
- 5.36
- Low
- 4.96
- High
- 5.12
- Объем
- 321
- Дневное изменение
- 0.60%
- Месячное изменение
- -0.78%
- 6-месячное изменение
- 1.00%
- Годовое изменение
- -8.00%
