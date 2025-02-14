Currencies / MTLS
- Overview
- US Stock Market
- Currencies
- Cryptocurrencies
- Metals
- Indexes
- Commodities
MTLS: Materialise NV - American Depositary Shares
5.06 USD 0.03 (0.60%)
Sector: Technology Base: US Dollar Profit currency: US Dollar
MTLS exchange rate has changed by 0.60% for today. During the day, the instrument was traded at a low of 4.96 and at a high of 5.12.
Follow Materialise NV - American Depositary Shares dynamics. Real-time quotes will help you quickly react to market changes. By switching between different timeframes, you can monitor exchange rate trends and dynamics by minutes, hours, days, weeks, and months. Use this information to forecast market changes and to make informed trading decisions.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
MTLS News
- Materialise: Automotive Weakness Is Undermining The Stock (NASDAQ:MTLS)
- Materialise NV 2025 Q2 - Results - Earnings Call Presentation (NASDAQ:MTLS)
- Materialise NV (MTLS) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Materialise to Hold Annual Shareholders’ Meeting and Extraordinary Shareholders’ Meeting on June 3, 2025
- Materialise Stock: Manufacturing Headwinds Are A Distraction (NASDAQ:MTLS)
- Dow Dips Over 1%; Walmart Shares Plunge Following Soft Guidance - Cycurion (NASDAQ:CYCU), Mobile-health Network (NASDAQ:MNDR)
- Palantir Rally Loses Steam, Walmart Outlook Disappoints: What's Driving Markets Thursday? - SPDR S&P 500 (ARCA:SPY)
- Investing Action Plan: Walmart, Rivian And Warren Buffett's Favorite Oil Stock To Report
Daily Range
4.96 5.12
Year Range
3.93 9.70
- Previous Close
- 5.03
- Open
- 5.01
- Bid
- 5.06
- Ask
- 5.36
- Low
- 4.96
- High
- 5.12
- Volume
- 321
- Daily Change
- 0.60%
- Month Change
- -0.78%
- 6 Months Change
- 1.00%
- Year Change
- -8.00%
16 September, Tuesday
12:30
USD
- Act
- 0.6%
- Fcst
- -0.3%
- Prev
- 0.6%
12:30
USD
- Act
- 0.7%
- Fcst
- 0.0%
- Prev
- 0.4%
12:30
USD
- Act
- 0.7%
- Fcst
- -0.2%
- Prev
- 0.5%
12:30
USD
- Act
-
- Fcst
- 0.3%
- Prev
- 0.4%
12:30
USD
- Act
-
- Fcst
- 0.1%
- Prev
- 0.1%
13:15
USD
- Act
- 0.1%
- Fcst
- 0.0%
- Prev
- -0.4%
13:15
USD
- Act
- 0.9%
- Fcst
- 1.6%
- Prev
- 1.4%
14:00
USD
- Act
- 0.2%
- Fcst
- 0.1%
- Prev
- 0.2%
14:00
USD
- Act
- 0.2%
- Fcst
- 0.2%
- Prev
- 0.2%
14:00
USD
- Act
- 0.1%
- Fcst
- Prev
- 0.1%
17:00
USD
- Act
- 4.613%
- Fcst
- Prev
- 4.876%