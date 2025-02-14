クォートセクション
MTLS
MTLS: Materialise NV - American Depositary Shares

5.53 USD 0.36 (6.96%)
セクター: 技術 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

MTLSの今日の為替レートは、6.96%変化しました。日中、通貨は1あたり5.22の安値と5.60の高値で取引されました。

Materialise NV - American Depositary Sharesダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

1日のレンジ
5.22 5.60
1年のレンジ
3.93 9.70
以前の終値
5.17
始値
5.24
買値
5.53
買値
5.83
安値
5.22
高値
5.60
出来高
352
1日の変化
6.96%
1ヶ月の変化
8.43%
6ヶ月の変化
10.38%
1年の変化
0.55%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置（リグ）稼働数
実際
期待
416
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置(リグ)稼働数
実際
期待
539
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
261.7 K
19:30
USD
CFTC原油投機筋ポジション
実際
期待
81.8 K
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100投機筋ポジション
実際
期待
25.5 K