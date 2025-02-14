通貨 / MTLS
- 概要
- 株
- 通貨
- 暗号通貨
- 金属
- 指数
- コモディティ
MTLS: Materialise NV - American Depositary Shares
5.53 USD 0.36 (6.96%)
セクター: 技術 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
MTLSの今日の為替レートは、6.96%変化しました。日中、通貨は1あたり5.22の安値と5.60の高値で取引されました。
Materialise NV - American Depositary Sharesダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
MTLS News
- Materialise: Automotive Weakness Is Undermining The Stock (NASDAQ:MTLS)
- Materialise NV 2025 Q2 - Results - Earnings Call Presentation (NASDAQ:MTLS)
- Materialise NV (MTLS) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Materialise to Hold Annual Shareholders’ Meeting and Extraordinary Shareholders’ Meeting on June 3, 2025
- Materialise Stock: Manufacturing Headwinds Are A Distraction (NASDAQ:MTLS)
- Dow Dips Over 1%; Walmart Shares Plunge Following Soft Guidance - Cycurion (NASDAQ:CYCU), Mobile-health Network (NASDAQ:MNDR)
- Palantir Rally Loses Steam, Walmart Outlook Disappoints: What's Driving Markets Thursday? - SPDR S&P 500 (ARCA:SPY)
- Investing Action Plan: Walmart, Rivian And Warren Buffett's Favorite Oil Stock To Report
1日のレンジ
5.22 5.60
1年のレンジ
3.93 9.70
- 以前の終値
- 5.17
- 始値
- 5.24
- 買値
- 5.53
- 買値
- 5.83
- 安値
- 5.22
- 高値
- 5.60
- 出来高
- 352
- 1日の変化
- 6.96%
- 1ヶ月の変化
- 8.43%
- 6ヶ月の変化
- 10.38%
- 1年の変化
- 0.55%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 416
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 539
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 261.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 81.8 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- -173.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 25.5 K