MTB-PH: M&T Bank Corporation Perpetual Fixed-to-Floating Rate Non-Cumul
A taxa do MTB-PH para hoje mudou para -0.12%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 24.77 e o mais alto foi 24.88.
Veja a dinâmica do par de moedas M&T Bank Corporation Perpetual Fixed-to-Floating Rate Non-Cumul. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
Perguntas frequentes
Qual é o preço das ações de MTB-PH hoje?
Hoje M&T Bank Corporation Perpetual Fixed-to-Floating Rate Non-Cumul (MTB-PH) está avaliado em 24.85. O instrumento é negociado dentro de -0.12%, o fechamento de ontem foi 24.88, e o volume de negociação atingiu 28. Toda a dinâmica pode ser acompanhada no gráfico de preços de MTB-PH em tempo real.
As ações de M&T Bank Corporation Perpetual Fixed-to-Floating Rate Non-Cumul pagam dividendos?
Atualmente M&T Bank Corporation Perpetual Fixed-to-Floating Rate Non-Cumul está avaliado em 24.85. A política de dividendos depende da empresa, enquanto investidores também acompanham 0.40% e USD. Monitore os movimentos de MTB-PH no gráfico em tempo real.
Como comprar ações de MTB-PH?
Você pode comprar ações de M&T Bank Corporation Perpetual Fixed-to-Floating Rate Non-Cumul (MTB-PH) pelo preço atual 24.85. Ordens geralmente são executadas perto de 24.85 ou 25.15, enquanto 28 e -0.12% mostram a atividade do mercado. Monitore as mudanças de MTB-PH no gráfico em tempo real.
Como investir em ações de MTB-PH?
Investir em M&T Bank Corporation Perpetual Fixed-to-Floating Rate Non-Cumul envolve considerar a faixa anual 23.90 - 25.71 e o preço atual 24.85. Muitos comparam 1.35% e 0.40% antes de enviar ordens em 24.85 ou 25.15. Estude as mudanças diárias de preço de MTB-PH no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais altos das ações M&T BANK CORP?
O maior preço de M&T BANK CORP (MTB-PH) no último ano foi 25.71. As ações oscilaram bastante dentro de 23.90 - 25.71, e a comparação com 24.88 ajuda a identificar resistências. Monitore a dinâmica de M&T Bank Corporation Perpetual Fixed-to-Floating Rate Non-Cumul no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais baixos das ações M&T BANK CORP?
O menor preço de M&T BANK CORP (MTB-PH) no ano foi 23.90. A comparação com o preço atual 24.85 e 23.90 - 25.71 mostra possíveis pontos de entrada de longo prazo. Estude os movimentos de MTB-PH em detalhes no gráfico em tempo real.
Quando ocorreu o desdobramento das ações de MTB-PH?
No passado M&T Bank Corporation Perpetual Fixed-to-Floating Rate Non-Cumul passou por um desdobramento de ações. Essas mudanças aparecem em , 24.88 e 0.40% após os eventos corporativos.
- Fechamento anterior
- 24.88
- Open
- 24.88
- Bid
- 24.85
- Ask
- 25.15
- Low
- 24.77
- High
- 24.88
- Volume
- 28
- Mudança diária
- -0.12%
- Mudança mensal
- 1.35%
- Mudança de 6 meses
- 0.40%
- Mudança anual
- 0.40%
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- Atu.
-
- Projeç.
- 1.7%
- Prév.
- 2.1%
- Atu.
-
- Projeç.
- -0.4%
- Prév.
- 0.0%
- Atu.
-
- Projeç.
- 45.8
- Prév.
- 41.5
- Atu.
-
- Projeç.
- 7.326 milh
- Prév.
- 7.181 milh
- Atu.
-
- Projeç.
- 100.7
- Prév.
- 97.4