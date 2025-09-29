- Обзор рынка
MTB-PH: M&T Bank Corporation Perpetual Fixed-to-Floating Rate Non-Cumul
Курс MTB-PH за сегодня изменился на -0.12%. При этом минимальная цена на торгах достигала 24.77, а максимальная — 24.88.
Следите за динамикой M&T Bank Corporation Perpetual Fixed-to-Floating Rate Non-Cumul. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций MTB-PH сегодня?
M&T Bank Corporation Perpetual Fixed-to-Floating Rate Non-Cumul (MTB-PH) сегодня оценивается на уровне 24.85. Инструмент торгуется в пределах -0.12%, вчерашнее закрытие составило 24.88, а торговый объем достиг 26. Всю динамику можно отследить на ценовом графике MTB-PH в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям M&T Bank Corporation Perpetual Fixed-to-Floating Rate Non-Cumul?
M&T Bank Corporation Perpetual Fixed-to-Floating Rate Non-Cumul в настоящее время оценивается в 24.85. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 0.40% и USD. Отслеживайте движения MTB-PH на графике в реальном времени.
Как купить акции MTB-PH?
Вы можете купить акции M&T Bank Corporation Perpetual Fixed-to-Floating Rate Non-Cumul (MTB-PH) по текущей цене 24.85. Ордера обычно размещаются около 24.85 или 25.15, тогда как 26 и -0.12% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения MTB-PH на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции MTB-PH?
Инвестирование в M&T Bank Corporation Perpetual Fixed-to-Floating Rate Non-Cumul предполагает учет годового диапазона 23.90 - 25.71 и текущей цены 24.85. Многие сравнивают 1.35% и 0.40% перед размещением ордеров на 24.85 или 25.15. Изучайте ежедневные изменения цены MTB-PH на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции M&T BANK CORP?
Самая высокая цена M&T BANK CORP (MTB-PH) за последний год составила 25.71. Акции заметно колебались в пределах 23.90 - 25.71, сравнение с 24.88 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику M&T Bank Corporation Perpetual Fixed-to-Floating Rate Non-Cumul на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции M&T BANK CORP?
Самая низкая цена M&T BANK CORP (MTB-PH) за год составила 23.90. Сравнение с текущими 24.85 и 23.90 - 25.71 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения MTB-PH во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций MTB-PH?
В прошлом M&T Bank Corporation Perpetual Fixed-to-Floating Rate Non-Cumul проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 24.88 и 0.40% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 24.88
- Open
- 24.88
- Bid
- 24.85
- Ask
- 25.15
- Low
- 24.77
- High
- 24.88
- Объем
- 26
- Дневное изменение
- -0.12%
- Месячное изменение
- 1.35%
- 6-месячное изменение
- 0.40%
- Годовое изменение
- 0.40%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
- 4.0%
- Прог.
- 2.0%
- Пред.
- -0.3%