КотировкиРазделы
Валюты / MTB-PH
Назад в Рынок акций США

MTB-PH: M&T Bank Corporation Perpetual Fixed-to-Floating Rate Non-Cumul

24.85 USD 0.03 (0.12%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс MTB-PH за сегодня изменился на -0.12%. При этом минимальная цена на торгах достигала 24.77, а максимальная — 24.88.

Следите за динамикой M&T Bank Corporation Perpetual Fixed-to-Floating Rate Non-Cumul. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

График на весь экран
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций MTB-PH сегодня?

M&T Bank Corporation Perpetual Fixed-to-Floating Rate Non-Cumul (MTB-PH) сегодня оценивается на уровне 24.85. Инструмент торгуется в пределах -0.12%, вчерашнее закрытие составило 24.88, а торговый объем достиг 26. Всю динамику можно отследить на ценовом графике MTB-PH в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям M&T Bank Corporation Perpetual Fixed-to-Floating Rate Non-Cumul?

M&T Bank Corporation Perpetual Fixed-to-Floating Rate Non-Cumul в настоящее время оценивается в 24.85. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 0.40% и USD. Отслеживайте движения MTB-PH на графике в реальном времени.

Как купить акции MTB-PH?

Вы можете купить акции M&T Bank Corporation Perpetual Fixed-to-Floating Rate Non-Cumul (MTB-PH) по текущей цене 24.85. Ордера обычно размещаются около 24.85 или 25.15, тогда как 26 и -0.12% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения MTB-PH на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции MTB-PH?

Инвестирование в M&T Bank Corporation Perpetual Fixed-to-Floating Rate Non-Cumul предполагает учет годового диапазона 23.90 - 25.71 и текущей цены 24.85. Многие сравнивают 1.35% и 0.40% перед размещением ордеров на 24.85 или 25.15. Изучайте ежедневные изменения цены MTB-PH на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции M&T BANK CORP?

Самая высокая цена M&T BANK CORP (MTB-PH) за последний год составила 25.71. Акции заметно колебались в пределах 23.90 - 25.71, сравнение с 24.88 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику M&T Bank Corporation Perpetual Fixed-to-Floating Rate Non-Cumul на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции M&T BANK CORP?

Самая низкая цена M&T BANK CORP (MTB-PH) за год составила 23.90. Сравнение с текущими 24.85 и 23.90 - 25.71 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения MTB-PH во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций MTB-PH?

В прошлом M&T Bank Corporation Perpetual Fixed-to-Floating Rate Non-Cumul проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 24.88 и 0.40% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
24.77 24.88
Годовой диапазон
23.90 25.71
Предыдущее закрытие
24.88
Open
24.88
Bid
24.85
Ask
25.15
Low
24.77
High
24.88
Объем
26
Дневное изменение
-0.12%
Месячное изменение
1.35%
6-месячное изменение
0.40%
Годовое изменение
0.40%
29 сентября, понедельник
11:30
USD
Выступление управляющего ФРС Уоллера
Акт.
Прог.
Пред.
14:00
USD
Незавершенные продажи на рынке недвижимости м/м
Акт.
4.0%
Прог.
2.0%
Пред.
-0.3%
17:30
USD
Выступление члена Федерального комитета по операциям на открытом рынке Вильямса
Акт.
Прог.
Пред.