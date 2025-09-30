- Aperçu
MTB-PH: M&T Bank Corporation Perpetual Fixed-to-Floating Rate Non-Cumul
Le taux de change de MTB-PH a changé de -0.12% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 24.77 et à un maximum de 24.88.
Suivez la dynamique M&T Bank Corporation Perpetual Fixed-to-Floating Rate Non-Cumul. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
Foire Aux Questions
Quel est le prix de l'action MTB-PH aujourd'hui ?
L'action M&T Bank Corporation Perpetual Fixed-to-Floating Rate Non-Cumul est cotée à 24.85 aujourd'hui. Elle se négocie dans -0.12%, a clôturé hier à 24.88 et son volume d'échange a atteint 28. Le graphique en temps réel du cours de MTB-PH présente ces mises à jour.
L'action M&T Bank Corporation Perpetual Fixed-to-Floating Rate Non-Cumul verse-t-elle des dividendes ?
M&T Bank Corporation Perpetual Fixed-to-Floating Rate Non-Cumul est actuellement valorisé à 24.85. La politique de dividendes dépend de l'entreprise, et les investisseurs surveillent également 0.40% et USD. Consultez le graphique en direct pour suivre l'évolution de MTB-PH.
Comment acheter des actions MTB-PH ?
Vous pouvez acheter des actions M&T Bank Corporation Perpetual Fixed-to-Floating Rate Non-Cumul au cours actuel de 24.85. Les ordres sont généralement placés à proximité de 24.85 ou de 25.15, le 28 et le -0.12% indiquent l'activité du marché. Suivez l'évolution de MTB-PH sur le graphique en direct dès aujourd'hui.
Comment investir dans l'action MTB-PH ?
Investir dans M&T Bank Corporation Perpetual Fixed-to-Floating Rate Non-Cumul implique de prendre en compte la fourchette annuelle 23.90 - 25.71 et le prix actuel 24.85. Beaucoup comparent 1.35% et 0.40% avant de passer des ordres à 24.85 ou 25.15. Consultez le graphique du cours de MTB-PH en temps réel et les variations quotidiennes.
Quels sont les prix les plus élevés de l'action M&T BANK CORP ?
Le cours le plus élevé de M&T BANK CORP l'année dernière était 25.71. Au cours de 23.90 - 25.71, l'action a connu des fluctuations importantes, et la comparaison avec 24.88 permet d'identifier les niveaux de résistance. Suivez la performance de M&T Bank Corporation Perpetual Fixed-to-Floating Rate Non-Cumul sur le graphique en temps réel.
Quels sont les prix les plus bas de l'action M&T BANK CORP ?
Le cours le plus bas de M&T BANK CORP (MTB-PH) sur l'année a été 23.90. Sa comparaison avec 24.85 et 23.90 - 25.71 actuels révèle des points d'entrée potentiels à long terme. Suivez l'évolution de MTB-PH sur le graphique en direct pour plus de détails.
Quand l'action MTB-PH a-t-elle été divisée ?
M&T Bank Corporation Perpetual Fixed-to-Floating Rate Non-Cumul a connu des fractionnements d'actions par le passé. Ces changements sont visibles dans , 24.88 et 0.40% après les opérations sur titres.
- Clôture Précédente
- 24.88
- Ouverture
- 24.88
- Bid
- 24.85
- Ask
- 25.15
- Plus Bas
- 24.77
- Plus Haut
- 24.88
- Volume
- 28
- Changement quotidien
- -0.12%
- Changement Mensuel
- 1.35%
- Changement à 6 Mois
- 0.40%
- Changement Annuel
- 0.40%
