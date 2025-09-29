CotizacionesSecciones
MTB-PH: M&T Bank Corporation Perpetual Fixed-to-Floating Rate Non-Cumul

24.85 USD 0.03 (0.12%)
Sector: Finanzas Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar

El tipo de cambio de MTB-PH de hoy ha cambiado un -0.12%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 24.77, mientras que el máximo ha alcanzado 24.88.

Preguntas frecuentes

¿Cuál es el precio de las acciones de MTB-PH hoy?

M&T Bank Corporation Perpetual Fixed-to-Floating Rate Non-Cumul (MTB-PH) se evalúa hoy en 24.85. El instrumento se negocia dentro de -0.12%; el cierre de ayer ha sido 24.88 y el volumen comercial ha alcanzado 28. Toda la dinámica se puede monitorear en el gráfico de precios MTB-PH en tiempo real.

¿Se pagan dividendos en acciones de M&T Bank Corporation Perpetual Fixed-to-Floating Rate Non-Cumul?

M&T Bank Corporation Perpetual Fixed-to-Floating Rate Non-Cumul se evalúa actualmente en 24.85. La política de dividendos depende de la compañía, y los inversores también monitorean 0.40% y USD. Monitoree los movimientos de MTB-PH en el gráfico en tiempo real.

¿Cómo comprar acciones de MTB-PH?

Puede comprar acciones de M&T Bank Corporation Perpetual Fixed-to-Floating Rate Non-Cumul (MTB-PH) al precio actual de 24.85. Las órdenes generalmente se colocan cerca de 24.85 o 25.15, mientras que 28 y -0.12% muestran la actividad del mercado. Monitoree los cambios de MTB-PH en el gráfico en tiempo real.

¿Cómo invertir en acciones de MTB-PH?

Invertir en M&T Bank Corporation Perpetual Fixed-to-Floating Rate Non-Cumul implica tener en cuenta el rango anual 23.90 - 25.71 y el precio actual 24.85. Muchos comparan 1.35% y 0.40% antes de colocar órdenes en 24.85 o 25.15. Estudie los cambios diarios de precios de MTB-PH en el gráfico en tiempo real.

¿Cuáles son los precios más altos de las acciones de M&T BANK CORP?

El precio más alto de M&T BANK CORP (MTB-PH) en el último año ha sido 25.71. Las acciones han fluctuado notablemente dentro de 23.90 - 25.71, una comparación con 24.88 ayuda a revelar los niveles de resistencia. Monitoree la dinámica de M&T Bank Corporation Perpetual Fixed-to-Floating Rate Non-Cumul en el gráfico en tiempo real.

¿Cuáles son los precios más bajos de las acciones de M&T BANK CORP?

El precio más bajo de M&T BANK CORP (MTB-PH) para el año ha sido 23.90. La comparación con los actuales 24.85 y 23.90 - 25.71 muestra posibles puntos de entrada a largo plazo. Estudie los movimientos de MTB-PH en detalle en el gráfico en tiempo real.

¿Cuándo se ha producido la división de acciones de MTB-PH?

En el pasado, M&T Bank Corporation Perpetual Fixed-to-Floating Rate Non-Cumul ha pasado por una división de acciones. Estos cambios son visibles en , 24.88 y 0.40% después de las acciones corporativas.

Rango diario
24.77 24.88
Rango anual
23.90 25.71
Cierres anteriores
24.88
Open
24.88
Bid
24.85
Ask
25.15
Low
24.77
High
24.88
Volumen
28
Cambio diario
-0.12%
Cambio mensual
1.35%
Cambio a 6 meses
0.40%
Cambio anual
0.40%
