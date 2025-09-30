- Übersicht
MTB-PH: M&T Bank Corporation Perpetual Fixed-to-Floating Rate Non-Cumul
Der Wechselkurs von MTB-PH hat sich für heute um -0.12% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 24.77 bis zu einem Hoch von 24.88 gehandelt.
Verfolgen Sie die M&T Bank Corporation Perpetual Fixed-to-Floating Rate Non-Cumul-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
Häufige Fragen
Wie ist der Aktienkurs von MTB-PH heute?
Die Aktie von M&T Bank Corporation Perpetual Fixed-to-Floating Rate Non-Cumul (MTB-PH) notiert heute bei 24.85. Sie wird innerhalb einer Spanne von -0.12% gehandelt, der gestrige Schlusskurs lag bei 24.88 und das Handelsvolumen erreichte 28. Das Live-Chart von MTB-PH zeigt diese Aktualisierungen.
Zahlt die Aktie MTB-PH Dividenden?
M&T Bank Corporation Perpetual Fixed-to-Floating Rate Non-Cumul wird derzeit mit 24.85 bewertet. Die Dividendenpolitik hängt vom jeweiligen Unternehmen ab, während Anleger auch 0.40% und USD im Auge behalten. Sehen Sie sich das Chart live an, um die Bewegungen von MTB-PH zu verfolgen.
Wie kaufe ich MTB-PH-Aktien?
Sie können Aktien von M&T Bank Corporation Perpetual Fixed-to-Floating Rate Non-Cumul (MTB-PH) zum aktuellen Kurs von 24.85 kaufen. Aufträge werden in der Regel nahe 24.85 oder 25.15 platziert, während 28 und -0.12% die Marktaktivität widerspiegeln. Verfolgen Sie heute die Aktualisierungen von MTB-PH auf dem Live-Chart.
Wie investiert man in MTB-PH-Aktien?
Bei einer Investition in M&T Bank Corporation Perpetual Fixed-to-Floating Rate Non-Cumul müssen die jährliche Spanne 23.90 - 25.71 und der aktuelle Kurs 24.85 berücksichtigt werden. Viele vergleichen 1.35% und 0.40%, bevor sie Orders zu 24.85 oder 25.15 platzieren. Entdecken Sie den Live-Chart mit den täglichen Kursänderungen von MTB-PH.
Was sind die höchsten Kurse der Aktie von M&T BANK CORP?
Der höchste Kurs von M&T BANK CORP (MTB-PH) im vergangenen Jahr lag bei 25.71. Innerhalb von 23.90 - 25.71 schwankte die Aktie deutlich, und ein Vergleich mit 24.88 hilft dabei, Widerstandsniveaus zu erkennen. Verfolgen Sie die Entwicklung von M&T Bank Corporation Perpetual Fixed-to-Floating Rate Non-Cumul mithilfe des Live-Charts.
Was sind die niedrigsten Kurse der Aktie von M&T BANK CORP?
Der niedrigste Kurs von M&T BANK CORP (MTB-PH) im Laufe des Jahres betrug 23.90. Ein Vergleich mit dem aktuellen Kurs 24.85 und der Spanne 23.90 - 25.71 zeigt potenzielle, langfristige Einstiegspunkte auf. Beobachten Sie die Bewegungen von MTB-PH live auf dem Chart, um weitere Details zu erfahren.
Wann fand der Aktiensplit von MTB-PH statt?
M&T Bank Corporation Perpetual Fixed-to-Floating Rate Non-Cumul hat in der Vergangenheit Aktiensplits durchgeführt. Diese Änderungen sind in , 24.88 und 0.40% nach den Kapitalmaßnahmen sichtbar.
