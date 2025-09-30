QuotazioniSezioni
Valute / MTB-PH
MTB-PH: M&T Bank Corporation Perpetual Fixed-to-Floating Rate Non-Cumul

24.85 USD 0.03 (0.12%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio MTB-PH ha avuto una variazione del -0.12% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 24.77 e ad un massimo di 24.88.

Segui le dinamiche di M&T Bank Corporation Perpetual Fixed-to-Floating Rate Non-Cumul. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Domande Frequenti

Qual è il prezzo delle azioni MTB-PH oggi?

Oggi le azioni M&T Bank Corporation Perpetual Fixed-to-Floating Rate Non-Cumul sono prezzate a 24.85. Viene scambiato all'interno di -0.12%, la chiusura di ieri è stata 24.88 e il volume degli scambi ha raggiunto 28. Il grafico dei prezzi in tempo reale di MTB-PH mostra questi aggiornamenti.

Le azioni M&T Bank Corporation Perpetual Fixed-to-Floating Rate Non-Cumul pagano dividendi?

M&T Bank Corporation Perpetual Fixed-to-Floating Rate Non-Cumul è attualmente valutato a 24.85. La politica dei dividendi dipende dall'azienda, mentre gli investitori osservano anche 0.40% e USD. Visualizza il grafico in tempo reale per monitorare i movimenti di MTB-PH.

Come acquistare azioni MTB-PH?

Puoi acquistare azioni M&T Bank Corporation Perpetual Fixed-to-Floating Rate Non-Cumul al prezzo attuale di 24.85. Gli ordini vengono solitamente effettuati in prossimità di 24.85 o 25.15, mentre 28 e -0.12% mostrano l'attività del mercato. Segui oggi stesso gli aggiornamenti di MTB-PH sul grafico in tempo reale.

Come investire in azioni MTB-PH?

Investire in M&T Bank Corporation Perpetual Fixed-to-Floating Rate Non-Cumul implica considerare l'intervallo annuale 23.90 - 25.71 e il prezzo attuale 24.85. Molti confrontano 1.35% e 0.40% prima di effettuare ordini su 24.85 o 25.15. Esplora in tempo reale il grafico dei prezzi di MTB-PH con le variazioni giornaliere.

Quali sono i prezzi più alti delle azioni M&T BANK CORP?

Il prezzo massimo di M&T BANK CORP nell'ultimo anno è stato 25.71. All'interno di 23.90 - 25.71, il titolo ha subito notevoli fluttuazioni e il confronto con 24.88 aiuta a individuare i livelli di resistenza. Traccia l'andamento di M&T Bank Corporation Perpetual Fixed-to-Floating Rate Non-Cumul utilizzando il grafico in tempo reale.

Quali sono i prezzi più bassi delle azioni M&T BANK CORP?

Il prezzo più basso di M&T BANK CORP (MTB-PH) nel corso dell'anno è stato 23.90. Confrontandolo con gli attuali 24.85 e 23.90 - 25.71 si evidenziano potenziali punti di ingresso a lungo termine. Guarda MTB-PH muoversi sul grafico in tempo reale per maggiori dettagli.

Quando è avvenuto il frazionamento azionario di MTB-PH?

M&T Bank Corporation Perpetual Fixed-to-Floating Rate Non-Cumul ha attraversato storicamente divisioni azionarie. Questi cambiamenti, dopo le azioni aziendali sono visibili in , 24.88 e 0.40%.

Intervallo Giornaliero
24.77 24.88
Intervallo Annuale
23.90 25.71
Chiusura Precedente
24.88
Apertura
24.88
Bid
24.85
Ask
25.15
Minimo
24.77
Massimo
24.88
Volume
28
Variazione giornaliera
-0.12%
Variazione Mensile
1.35%
Variazione Semestrale
0.40%
Variazione Annuale
0.40%
