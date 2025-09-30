CotaçõesSeções
MS-PQ: MORGAN STANLEY

26.33 USD 0.15 (0.57%)
Setor: Outros símbolos Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar

A taxa do MS-PQ para hoje mudou para -0.57%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 26.32 e o mais alto foi 26.59.

Veja a dinâmica do par de moedas MORGAN STANLEY. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.

Perguntas frequentes

Qual é o preço das ações de MS-PQ hoje?

Hoje MORGAN STANLEY (MS-PQ) está avaliado em 26.33. O instrumento é negociado dentro de -0.57%, o fechamento de ontem foi 26.48, e o volume de negociação atingiu 148. Toda a dinâmica pode ser acompanhada no gráfico de preços de MS-PQ em tempo real.

As ações de MORGAN STANLEY pagam dividendos?

Atualmente MORGAN STANLEY está avaliado em 26.33. A política de dividendos depende da empresa, enquanto investidores também acompanham 2.77% e USD. Monitore os movimentos de MS-PQ no gráfico em tempo real.

Como comprar ações de MS-PQ?

Você pode comprar ações de MORGAN STANLEY (MS-PQ) pelo preço atual 26.33. Ordens geralmente são executadas perto de 26.33 ou 26.63, enquanto 148 e -0.72% mostram a atividade do mercado. Monitore as mudanças de MS-PQ no gráfico em tempo real.

Como investir em ações de MS-PQ?

Investir em MORGAN STANLEY envolve considerar a faixa anual 25.13 - 26.60 e o preço atual 26.33. Muitos comparam 1.54% e 2.77% antes de enviar ordens em 26.33 ou 26.63. Estude as mudanças diárias de preço de MS-PQ no gráfico em tempo real.

Quais são os preços mais altos das ações MORGAN STANLEY?

O maior preço de MORGAN STANLEY (MS-PQ) no último ano foi 26.60. As ações oscilaram bastante dentro de 25.13 - 26.60, e a comparação com 26.48 ajuda a identificar resistências. Monitore a dinâmica de MORGAN STANLEY no gráfico em tempo real.

Quais são os preços mais baixos das ações MORGAN STANLEY?

O menor preço de MORGAN STANLEY (MS-PQ) no ano foi 25.13. A comparação com o preço atual 26.33 e 25.13 - 26.60 mostra possíveis pontos de entrada de longo prazo. Estude os movimentos de MS-PQ em detalhes no gráfico em tempo real.

Quando ocorreu o desdobramento das ações de MS-PQ?

No passado MORGAN STANLEY passou por um desdobramento de ações. Essas mudanças aparecem em , 26.48 e 2.77% após os eventos corporativos.

Faixa diária
26.32 26.59
Faixa anual
25.13 26.60
Fechamento anterior
26.48
Open
26.52
Bid
26.33
Ask
26.63
Low
26.32
High
26.59
Volume
148
Mudança diária
-0.57%
Mudança mensal
1.54%
Mudança de 6 meses
2.77%
Mudança anual
2.77%
30 setembro, terça-feira
10:00
USD
Discurso de Jefferson, Governador do Fed
Atu.
Projeç.
Prév.
13:00
USD
Preços de Imóveis S&P/CS Composto-20 (Anual)
Atu.
Projeç.
1.7%
Prév.
2.1%
13:00
USD
Preços de Imóveis S&P/CS Composto-20 sem ajuste sazonal (Mensal)
Atu.
Projeç.
-0.4%
Prév.
0.0%
13:45
USD
Barômetro de Negócios de Chicago
Atu.
Projeç.
45.8
Prév.
41.5
14:00
USD
Ofertas de Emprego JOLTs
Atu.
Projeç.
7.326 milh
Prév.
7.181 milh
14:00
USD
EUA - Confiança do Consumidor Conference Board (CB)
Atu.
Projeç.
100.7
Prév.
97.4