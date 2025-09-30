- Visão do mercado
MS-PQ: MORGAN STANLEY
A taxa do MS-PQ para hoje mudou para -0.57%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 26.32 e o mais alto foi 26.59.
Veja a dinâmica do par de moedas MORGAN STANLEY. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
Perguntas frequentes
Qual é o preço das ações de MS-PQ hoje?
Hoje MORGAN STANLEY (MS-PQ) está avaliado em 26.33. O instrumento é negociado dentro de -0.57%, o fechamento de ontem foi 26.48, e o volume de negociação atingiu 148. Toda a dinâmica pode ser acompanhada no gráfico de preços de MS-PQ em tempo real.
As ações de MORGAN STANLEY pagam dividendos?
Atualmente MORGAN STANLEY está avaliado em 26.33. A política de dividendos depende da empresa, enquanto investidores também acompanham 2.77% e USD. Monitore os movimentos de MS-PQ no gráfico em tempo real.
Como comprar ações de MS-PQ?
Você pode comprar ações de MORGAN STANLEY (MS-PQ) pelo preço atual 26.33. Ordens geralmente são executadas perto de 26.33 ou 26.63, enquanto 148 e -0.72% mostram a atividade do mercado. Monitore as mudanças de MS-PQ no gráfico em tempo real.
Como investir em ações de MS-PQ?
Investir em MORGAN STANLEY envolve considerar a faixa anual 25.13 - 26.60 e o preço atual 26.33. Muitos comparam 1.54% e 2.77% antes de enviar ordens em 26.33 ou 26.63. Estude as mudanças diárias de preço de MS-PQ no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais altos das ações MORGAN STANLEY?
O maior preço de MORGAN STANLEY (MS-PQ) no último ano foi 26.60. As ações oscilaram bastante dentro de 25.13 - 26.60, e a comparação com 26.48 ajuda a identificar resistências. Monitore a dinâmica de MORGAN STANLEY no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais baixos das ações MORGAN STANLEY?
O menor preço de MORGAN STANLEY (MS-PQ) no ano foi 25.13. A comparação com o preço atual 26.33 e 25.13 - 26.60 mostra possíveis pontos de entrada de longo prazo. Estude os movimentos de MS-PQ em detalhes no gráfico em tempo real.
Quando ocorreu o desdobramento das ações de MS-PQ?
No passado MORGAN STANLEY passou por um desdobramento de ações. Essas mudanças aparecem em , 26.48 e 2.77% após os eventos corporativos.
- Fechamento anterior
- 26.48
- Open
- 26.52
- Bid
- 26.33
- Ask
- 26.63
- Low
- 26.32
- High
- 26.59
- Volume
- 148
- Mudança diária
- -0.57%
- Mudança mensal
- 1.54%
- Mudança de 6 meses
- 2.77%
- Mudança anual
- 2.77%
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- Atu.
-
- Projeç.
- 1.7%
- Prév.
- 2.1%
- Atu.
-
- Projeç.
- -0.4%
- Prév.
- 0.0%
- Atu.
-
- Projeç.
- 45.8
- Prév.
- 41.5
- Atu.
-
- Projeç.
- 7.326 milh
- Prév.
- 7.181 milh
- Atu.
-
- Projeç.
- 100.7
- Prév.
- 97.4