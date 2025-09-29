报价部分
货币 / MS-PQ
MS-PQ: MORGAN STANLEY

26.33 USD 0.15 (0.57%)
版块: 其他交易品种 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar

今日MS-PQ汇率已更改-0.57%。当日，交易品种以低点26.32和高点26.59进行交易。

关注MORGAN STANLEY动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

常见问题解答

MS-PQ股票今天的价格是多少？

MORGAN STANLEY股票今天的定价为26.33。它在-0.57%范围内交易，昨天的收盘价为26.48，交易量达到148。MS-PQ的实时价格图表显示了这些更新。

MORGAN STANLEY股票是否支付股息？

MORGAN STANLEY目前的价值为26.33。股息政策取决于公司，而投资者也会关注2.77%和USD。实时查看图表以跟踪MS-PQ走势。

如何购买MS-PQ股票？

您可以以26.33的当前价格购买MORGAN STANLEY股票。订单通常设置在26.33或26.63附近，而148和-0.72%显示市场活动。立即关注MS-PQ的实时图表更新。

如何投资MS-PQ股票？

投资MORGAN STANLEY需要考虑年度范围25.13 - 26.60和当前价格26.33。许多人在以26.33或26.63下订单之前，会比较1.54%和。实时查看MS-PQ价格图表，了解每日变化。

MORGAN STANLEY股票的最高价格是多少？

在过去一年中，MORGAN STANLEY的最高价格是26.60。在25.13 - 26.60内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪MORGAN STANLEY的绩效。

MORGAN STANLEY股票的最低价格是多少？

MORGAN STANLEY（MS-PQ）的最低价格为25.13。将其与当前的26.33和25.13 - 26.60进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看MS-PQ在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

MS-PQ股票是什么时候拆分的？

MORGAN STANLEY历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、26.48和2.77%中可见。

日范围
26.32 26.59
年范围
25.13 26.60
前一天收盘价
26.48
开盘价
26.52
卖价
26.33
买价
26.63
最低价
26.32
最高价
26.59
交易量
148
日变化
-0.57%
月变化
1.54%
6个月变化
2.77%
年变化
2.77%
29 九月, 星期一
11:30
USD
美联储理事Waller讲话
实际值
预测值
前值
14:00
USD
成屋销售指数月率 m/m
实际值
4.0%
预测值
2.0%
前值
-0.3%
17:30
USD
FOMC成员Williams讲话
实际值
预测值
前值