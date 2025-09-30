- Panoramica
MS-PQ: MORGAN STANLEY
Il tasso di cambio MS-PQ ha avuto una variazione del -0.57% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 26.32 e ad un massimo di 26.59.
Segui le dinamiche di MORGAN STANLEY. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
Domande Frequenti
Qual è il prezzo delle azioni MS-PQ oggi?
Oggi le azioni MORGAN STANLEY sono prezzate a 26.33. Viene scambiato all'interno di -0.57%, la chiusura di ieri è stata 26.48 e il volume degli scambi ha raggiunto 148. Il grafico dei prezzi in tempo reale di MS-PQ mostra questi aggiornamenti.
Le azioni MORGAN STANLEY pagano dividendi?
MORGAN STANLEY è attualmente valutato a 26.33. La politica dei dividendi dipende dall'azienda, mentre gli investitori osservano anche 2.77% e USD. Visualizza il grafico in tempo reale per monitorare i movimenti di MS-PQ.
Come acquistare azioni MS-PQ?
Puoi acquistare azioni MORGAN STANLEY al prezzo attuale di 26.33. Gli ordini vengono solitamente effettuati in prossimità di 26.33 o 26.63, mentre 148 e -0.72% mostrano l'attività del mercato. Segui oggi stesso gli aggiornamenti di MS-PQ sul grafico in tempo reale.
Come investire in azioni MS-PQ?
Investire in MORGAN STANLEY implica considerare l'intervallo annuale 25.13 - 26.60 e il prezzo attuale 26.33. Molti confrontano 1.54% e 2.77% prima di effettuare ordini su 26.33 o 26.63. Esplora in tempo reale il grafico dei prezzi di MS-PQ con le variazioni giornaliere.
Quali sono i prezzi più alti delle azioni MORGAN STANLEY?
Il prezzo massimo di MORGAN STANLEY nell'ultimo anno è stato 26.60. All'interno di 25.13 - 26.60, il titolo ha subito notevoli fluttuazioni e il confronto con 26.48 aiuta a individuare i livelli di resistenza. Traccia l'andamento di MORGAN STANLEY utilizzando il grafico in tempo reale.
Quali sono i prezzi più bassi delle azioni MORGAN STANLEY?
Il prezzo più basso di MORGAN STANLEY (MS-PQ) nel corso dell'anno è stato 25.13. Confrontandolo con gli attuali 26.33 e 25.13 - 26.60 si evidenziano potenziali punti di ingresso a lungo termine. Guarda MS-PQ muoversi sul grafico in tempo reale per maggiori dettagli.
Quando è avvenuto il frazionamento azionario di MS-PQ?
MORGAN STANLEY ha attraversato storicamente divisioni azionarie. Questi cambiamenti, dopo le azioni aziendali sono visibili in , 26.48 e 2.77%.
- Chiusura Precedente
- 26.48
- Apertura
- 26.52
- Bid
- 26.33
- Ask
- 26.63
- Minimo
- 26.32
- Massimo
- 26.59
- Volume
- 148
- Variazione giornaliera
- -0.57%
- Variazione Mensile
- 1.54%
- Variazione Semestrale
- 2.77%
- Variazione Annuale
- 2.77%
- Agire
-
- Fcst
- Prev
- Agire
-
- Fcst
- 1.7%
- Prev
- 2.1%
- Agire
-
- Fcst
- -0.4%
- Prev
- 0.0%
- Agire
-
- Fcst
- 45.8
- Prev
- 41.5
- Agire
-
- Fcst
- 7.326 M
- Prev
- 7.181 M
- Agire
-
- Fcst
- 100.7
- Prev
- 97.4