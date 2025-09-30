QuotazioniSezioni
Valute / MS-PQ
Tornare a Azioni

MS-PQ: MORGAN STANLEY

26.33 USD 0.15 (0.57%)
Settore: Altri Simboli Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio MS-PQ ha avuto una variazione del -0.57% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 26.32 e ad un massimo di 26.59.

Segui le dinamiche di MORGAN STANLEY. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Grafico a schermo intero
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Domande Frequenti

Qual è il prezzo delle azioni MS-PQ oggi?

Oggi le azioni MORGAN STANLEY sono prezzate a 26.33. Viene scambiato all'interno di -0.57%, la chiusura di ieri è stata 26.48 e il volume degli scambi ha raggiunto 148. Il grafico dei prezzi in tempo reale di MS-PQ mostra questi aggiornamenti.

Le azioni MORGAN STANLEY pagano dividendi?

MORGAN STANLEY è attualmente valutato a 26.33. La politica dei dividendi dipende dall'azienda, mentre gli investitori osservano anche 2.77% e USD. Visualizza il grafico in tempo reale per monitorare i movimenti di MS-PQ.

Come acquistare azioni MS-PQ?

Puoi acquistare azioni MORGAN STANLEY al prezzo attuale di 26.33. Gli ordini vengono solitamente effettuati in prossimità di 26.33 o 26.63, mentre 148 e -0.72% mostrano l'attività del mercato. Segui oggi stesso gli aggiornamenti di MS-PQ sul grafico in tempo reale.

Come investire in azioni MS-PQ?

Investire in MORGAN STANLEY implica considerare l'intervallo annuale 25.13 - 26.60 e il prezzo attuale 26.33. Molti confrontano 1.54% e 2.77% prima di effettuare ordini su 26.33 o 26.63. Esplora in tempo reale il grafico dei prezzi di MS-PQ con le variazioni giornaliere.

Quali sono i prezzi più alti delle azioni MORGAN STANLEY?

Il prezzo massimo di MORGAN STANLEY nell'ultimo anno è stato 26.60. All'interno di 25.13 - 26.60, il titolo ha subito notevoli fluttuazioni e il confronto con 26.48 aiuta a individuare i livelli di resistenza. Traccia l'andamento di MORGAN STANLEY utilizzando il grafico in tempo reale.

Quali sono i prezzi più bassi delle azioni MORGAN STANLEY?

Il prezzo più basso di MORGAN STANLEY (MS-PQ) nel corso dell'anno è stato 25.13. Confrontandolo con gli attuali 26.33 e 25.13 - 26.60 si evidenziano potenziali punti di ingresso a lungo termine. Guarda MS-PQ muoversi sul grafico in tempo reale per maggiori dettagli.

Quando è avvenuto il frazionamento azionario di MS-PQ?

MORGAN STANLEY ha attraversato storicamente divisioni azionarie. Questi cambiamenti, dopo le azioni aziendali sono visibili in , 26.48 e 2.77%.

Intervallo Giornaliero
26.32 26.59
Intervallo Annuale
25.13 26.60
Chiusura Precedente
26.48
Apertura
26.52
Bid
26.33
Ask
26.63
Minimo
26.32
Massimo
26.59
Volume
148
Variazione giornaliera
-0.57%
Variazione Mensile
1.54%
Variazione Semestrale
2.77%
Variazione Annuale
2.77%
30 settembre, martedì
10:00
USD
Discorso del Governatore della Fed Jefferson
Agire
Fcst
Prev
13:00
USD
S&amp;P/CS HPI Composite-20 anni su 20
Agire
Fcst
1.7%
Prev
2.1%
13:00
USD
S&amp;P/CS HPI Composite-20 non destagionalizzato m/m
Agire
Fcst
-0.4%
Prev
0.0%
13:45
USD
MNI Chicago Business Barometer
Agire
Fcst
45.8
Prev
41.5
14:00
USD
Offerte di lavoro JOLTS
Agire
Fcst
7.326 M
Prev
7.181 M
14:00
USD
Indicatore di Fiducia dei Consumatori
Agire
Fcst
100.7
Prev
97.4