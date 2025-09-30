- Aperçu
MS-PQ: MORGAN STANLEY
Le taux de change de MS-PQ a changé de -0.57% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 26.32 et à un maximum de 26.59.
Suivez la dynamique MORGAN STANLEY. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
Foire Aux Questions
Quel est le prix de l'action MS-PQ aujourd'hui ?
L'action MORGAN STANLEY est cotée à 26.33 aujourd'hui. Elle se négocie dans -0.57%, a clôturé hier à 26.48 et son volume d'échange a atteint 148. Le graphique en temps réel du cours de MS-PQ présente ces mises à jour.
L'action MORGAN STANLEY verse-t-elle des dividendes ?
MORGAN STANLEY est actuellement valorisé à 26.33. La politique de dividendes dépend de l'entreprise, et les investisseurs surveillent également 2.77% et USD. Consultez le graphique en direct pour suivre l'évolution de MS-PQ.
Comment acheter des actions MS-PQ ?
Vous pouvez acheter des actions MORGAN STANLEY au cours actuel de 26.33. Les ordres sont généralement placés à proximité de 26.33 ou de 26.63, le 148 et le -0.72% indiquent l'activité du marché. Suivez l'évolution de MS-PQ sur le graphique en direct dès aujourd'hui.
Comment investir dans l'action MS-PQ ?
Investir dans MORGAN STANLEY implique de prendre en compte la fourchette annuelle 25.13 - 26.60 et le prix actuel 26.33. Beaucoup comparent 1.54% et 2.77% avant de passer des ordres à 26.33 ou 26.63. Consultez le graphique du cours de MS-PQ en temps réel et les variations quotidiennes.
Quels sont les prix les plus élevés de l'action MORGAN STANLEY ?
Le cours le plus élevé de MORGAN STANLEY l'année dernière était 26.60. Au cours de 25.13 - 26.60, l'action a connu des fluctuations importantes, et la comparaison avec 26.48 permet d'identifier les niveaux de résistance. Suivez la performance de MORGAN STANLEY sur le graphique en temps réel.
Quels sont les prix les plus bas de l'action MORGAN STANLEY ?
Le cours le plus bas de MORGAN STANLEY (MS-PQ) sur l'année a été 25.13. Sa comparaison avec 26.33 et 25.13 - 26.60 actuels révèle des points d'entrée potentiels à long terme. Suivez l'évolution de MS-PQ sur le graphique en direct pour plus de détails.
Quand l'action MS-PQ a-t-elle été divisée ?
MORGAN STANLEY a connu des fractionnements d'actions par le passé. Ces changements sont visibles dans , 26.48 et 2.77% après les opérations sur titres.
- Clôture Précédente
- 26.48
- Ouverture
- 26.52
- Bid
- 26.33
- Ask
- 26.63
- Plus Bas
- 26.32
- Plus Haut
- 26.59
- Volume
- 148
- Changement quotidien
- -0.57%
- Changement Mensuel
- 1.54%
- Changement à 6 Mois
- 2.77%
- Changement Annuel
- 2.77%
