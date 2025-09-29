- 概要
MS-PQ: MORGAN STANLEY
MS-PQの今日の為替レートは、-0.57%変化しました。日中、通貨は1あたり26.32の安値と26.59の高値で取引されました。
MORGAN STANLEYダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
よくあるご質問
MS-PQ株の現在の価格は？
MORGAN STANLEYの株価は本日26.33です。-0.57%内で取引され、前日の終値は26.48、取引量は148に達しました。MS-PQのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。
MORGAN STANLEYの株は配当を出しますか？
MORGAN STANLEYの現在の価格は26.33です。配当方針は会社によりますが、投資家は2.77%やUSDにも注目します。MS-PQの動きはライブチャートで確認できます。
MS-PQ株を買う方法は？
MORGAN STANLEYの株は現在26.33で購入可能です。注文は通常26.33または26.63付近で行われ、148や-0.72%が市場の動きを示します。MS-PQの最新情報はライブチャートで確認できます。
MS-PQ株に投資する方法は？
MORGAN STANLEYへの投資では、年間の値幅25.13 - 26.60と現在の26.33を考慮します。注文は多くの場合26.33や26.63で行われる前に、1.54%や2.77%と比較されます。MS-PQの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。
MORGAN STANLEYの株の最高値は？
MORGAN STANLEYの過去1年の最高値は26.60でした。25.13 - 26.60内で株価は大きく変動し、26.48と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。MORGAN STANLEYのパフォーマンスはライブチャートで確認できます。
MORGAN STANLEYの株の最低値は？
MORGAN STANLEY(MS-PQ)の年間最安値は25.13でした。現在の26.33や25.13 - 26.60と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。MS-PQの動きはライブチャートで確認できます。
MS-PQの株式分割はいつ行われましたか？
MORGAN STANLEYは過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、26.48、2.77%に企業行動後の影響として反映されます。
- 以前の終値
- 26.48
- 始値
- 26.52
- 買値
- 26.33
- 買値
- 26.63
- 安値
- 26.32
- 高値
- 26.59
- 出来高
- 148
- 1日の変化
- -0.57%
- 1ヶ月の変化
- 1.54%
- 6ヶ月の変化
- 2.77%
- 1年の変化
- 2.77%
- 実際
-
- 期待
- 前
- 実際
- 4.0%
- 期待
- 2.0%
- 前
- -0.3%
- 実際
-
- 期待
- 前