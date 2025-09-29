- Обзор рынка
MS-PQ: MORGAN STANLEY
Курс MS-PQ за сегодня изменился на -0.38%. При этом минимальная цена на торгах достигала 26.38, а максимальная — 26.59.
Следите за динамикой MORGAN STANLEY. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций MS-PQ сегодня?
MORGAN STANLEY (MS-PQ) сегодня оценивается на уровне 26.38. Инструмент торгуется в пределах -0.38%, вчерашнее закрытие составило 26.48, а торговый объем достиг 119. Всю динамику можно отследить на ценовом графике MS-PQ в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям MORGAN STANLEY?
MORGAN STANLEY в настоящее время оценивается в 26.38. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 2.97% и USD. Отслеживайте движения MS-PQ на графике в реальном времени.
Как купить акции MS-PQ?
Вы можете купить акции MORGAN STANLEY (MS-PQ) по текущей цене 26.38. Ордера обычно размещаются около 26.38 или 26.68, тогда как 119 и -0.53% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения MS-PQ на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции MS-PQ?
Инвестирование в MORGAN STANLEY предполагает учет годового диапазона 25.13 - 26.60 и текущей цены 26.38. Многие сравнивают 1.74% и 2.97% перед размещением ордеров на 26.38 или 26.68. Изучайте ежедневные изменения цены MS-PQ на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции MORGAN STANLEY?
Самая высокая цена MORGAN STANLEY (MS-PQ) за последний год составила 26.60. Акции заметно колебались в пределах 25.13 - 26.60, сравнение с 26.48 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику MORGAN STANLEY на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции MORGAN STANLEY?
Самая низкая цена MORGAN STANLEY (MS-PQ) за год составила 25.13. Сравнение с текущими 26.38 и 25.13 - 26.60 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения MS-PQ во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций MS-PQ?
В прошлом MORGAN STANLEY проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 26.48 и 2.97% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 26.48
- Open
- 26.52
- Bid
- 26.38
- Ask
- 26.68
- Low
- 26.38
- High
- 26.59
- Объем
- 119
- Дневное изменение
- -0.38%
- Месячное изменение
- 1.74%
- 6-месячное изменение
- 2.97%
- Годовое изменение
- 2.97%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
- 4.0%
- Прог.
- 2.0%
- Пред.
- -0.3%