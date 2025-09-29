КотировкиРазделы
MS-PQ: MORGAN STANLEY

26.38 USD 0.10 (0.38%)
Сектор: Другие символы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс MS-PQ за сегодня изменился на -0.38%. При этом минимальная цена на торгах достигала 26.38, а максимальная — 26.59.

Следите за динамикой MORGAN STANLEY. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций MS-PQ сегодня?

MORGAN STANLEY (MS-PQ) сегодня оценивается на уровне 26.38. Инструмент торгуется в пределах -0.38%, вчерашнее закрытие составило 26.48, а торговый объем достиг 119. Всю динамику можно отследить на ценовом графике MS-PQ в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям MORGAN STANLEY?

MORGAN STANLEY в настоящее время оценивается в 26.38. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 2.97% и USD. Отслеживайте движения MS-PQ на графике в реальном времени.

Как купить акции MS-PQ?

Вы можете купить акции MORGAN STANLEY (MS-PQ) по текущей цене 26.38. Ордера обычно размещаются около 26.38 или 26.68, тогда как 119 и -0.53% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения MS-PQ на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции MS-PQ?

Инвестирование в MORGAN STANLEY предполагает учет годового диапазона 25.13 - 26.60 и текущей цены 26.38. Многие сравнивают 1.74% и 2.97% перед размещением ордеров на 26.38 или 26.68. Изучайте ежедневные изменения цены MS-PQ на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции MORGAN STANLEY?

Самая высокая цена MORGAN STANLEY (MS-PQ) за последний год составила 26.60. Акции заметно колебались в пределах 25.13 - 26.60, сравнение с 26.48 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику MORGAN STANLEY на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции MORGAN STANLEY?

Самая низкая цена MORGAN STANLEY (MS-PQ) за год составила 25.13. Сравнение с текущими 26.38 и 25.13 - 26.60 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения MS-PQ во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций MS-PQ?

В прошлом MORGAN STANLEY проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 26.48 и 2.97% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
26.38 26.59
Годовой диапазон
25.13 26.60
Предыдущее закрытие
26.48
Open
26.52
Bid
26.38
Ask
26.68
Low
26.38
High
26.59
Объем
119
Дневное изменение
-0.38%
Месячное изменение
1.74%
6-месячное изменение
2.97%
Годовое изменение
2.97%
29 сентября, понедельник
11:30
USD
Выступление управляющего ФРС Уоллера
Акт.
Прог.
Пред.
14:00
USD
Незавершенные продажи на рынке недвижимости м/м
Акт.
4.0%
Прог.
2.0%
Пред.
-0.3%
17:30
USD
Выступление члена Федерального комитета по операциям на открытом рынке Вильямса
Акт.
Прог.
Пред.