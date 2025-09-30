- Übersicht
MS-PQ: MORGAN STANLEY
Der Wechselkurs von MS-PQ hat sich für heute um -0.57% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 26.32 bis zu einem Hoch von 26.59 gehandelt.
Verfolgen Sie die MORGAN STANLEY-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
Häufige Fragen
Wie ist der Aktienkurs von MS-PQ heute?
Die Aktie von MORGAN STANLEY (MS-PQ) notiert heute bei 26.33. Sie wird innerhalb einer Spanne von -0.57% gehandelt, der gestrige Schlusskurs lag bei 26.48 und das Handelsvolumen erreichte 148. Das Live-Chart von MS-PQ zeigt diese Aktualisierungen.
Zahlt die Aktie MS-PQ Dividenden?
MORGAN STANLEY wird derzeit mit 26.33 bewertet. Die Dividendenpolitik hängt vom jeweiligen Unternehmen ab, während Anleger auch 2.77% und USD im Auge behalten. Sehen Sie sich das Chart live an, um die Bewegungen von MS-PQ zu verfolgen.
Wie kaufe ich MS-PQ-Aktien?
Sie können Aktien von MORGAN STANLEY (MS-PQ) zum aktuellen Kurs von 26.33 kaufen. Aufträge werden in der Regel nahe 26.33 oder 26.63 platziert, während 148 und -0.72% die Marktaktivität widerspiegeln. Verfolgen Sie heute die Aktualisierungen von MS-PQ auf dem Live-Chart.
Wie investiert man in MS-PQ-Aktien?
Bei einer Investition in MORGAN STANLEY müssen die jährliche Spanne 25.13 - 26.60 und der aktuelle Kurs 26.33 berücksichtigt werden. Viele vergleichen 1.54% und 2.77%, bevor sie Orders zu 26.33 oder 26.63 platzieren. Entdecken Sie den Live-Chart mit den täglichen Kursänderungen von MS-PQ.
Was sind die höchsten Kurse der Aktie von MORGAN STANLEY?
Der höchste Kurs von MORGAN STANLEY (MS-PQ) im vergangenen Jahr lag bei 26.60. Innerhalb von 25.13 - 26.60 schwankte die Aktie deutlich, und ein Vergleich mit 26.48 hilft dabei, Widerstandsniveaus zu erkennen. Verfolgen Sie die Entwicklung von MORGAN STANLEY mithilfe des Live-Charts.
Was sind die niedrigsten Kurse der Aktie von MORGAN STANLEY?
Der niedrigste Kurs von MORGAN STANLEY (MS-PQ) im Laufe des Jahres betrug 25.13. Ein Vergleich mit dem aktuellen Kurs 26.33 und der Spanne 25.13 - 26.60 zeigt potenzielle, langfristige Einstiegspunkte auf. Beobachten Sie die Bewegungen von MS-PQ live auf dem Chart, um weitere Details zu erfahren.
Wann fand der Aktiensplit von MS-PQ statt?
MORGAN STANLEY hat in der Vergangenheit Aktiensplits durchgeführt. Diese Änderungen sind in , 26.48 und 2.77% nach den Kapitalmaßnahmen sichtbar.
- Vorheriger Schlusskurs
- 26.48
- Eröffnung
- 26.52
- Bid
- 26.33
- Ask
- 26.63
- Tief
- 26.32
- Hoch
- 26.59
- Volumen
- 148
- Tagesänderung
- -0.57%
- Monatsänderung
- 1.54%
- 6-Monatsänderung
- 2.77%
- Jahresänderung
- 2.77%
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- Akt
-
- Erw
- 1.7%
- Vorh
- 2.1%
- Akt
-
- Erw
- -0.4%
- Vorh
- 0.0%
- Akt
-
- Erw
- 45.8
- Vorh
- 41.5
- Akt
-
- Erw
- 7.326 M
- Vorh
- 7.181 M
- Akt
-
- Erw
- 100.7
- Vorh
- 97.4