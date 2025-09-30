KurseKategorien
Währungen / MS-PQ
Zurück zum Aktien

MS-PQ: MORGAN STANLEY

26.33 USD 0.15 (0.57%)
Sektor: Andere Symbole Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von MS-PQ hat sich für heute um -0.57% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 26.32 bis zu einem Hoch von 26.59 gehandelt.

Verfolgen Sie die MORGAN STANLEY-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Vollbild-Chart
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Häufige Fragen

Wie ist der Aktienkurs von MS-PQ heute?

Die Aktie von MORGAN STANLEY (MS-PQ) notiert heute bei 26.33. Sie wird innerhalb einer Spanne von -0.57% gehandelt, der gestrige Schlusskurs lag bei 26.48 und das Handelsvolumen erreichte 148. Das Live-Chart von MS-PQ zeigt diese Aktualisierungen.

Zahlt die Aktie MS-PQ Dividenden?

MORGAN STANLEY wird derzeit mit 26.33 bewertet. Die Dividendenpolitik hängt vom jeweiligen Unternehmen ab, während Anleger auch 2.77% und USD im Auge behalten. Sehen Sie sich das Chart live an, um die Bewegungen von MS-PQ zu verfolgen.

Wie kaufe ich MS-PQ-Aktien?

Sie können Aktien von MORGAN STANLEY (MS-PQ) zum aktuellen Kurs von 26.33 kaufen. Aufträge werden in der Regel nahe 26.33 oder 26.63 platziert, während 148 und -0.72% die Marktaktivität widerspiegeln. Verfolgen Sie heute die Aktualisierungen von MS-PQ auf dem Live-Chart.

Wie investiert man in MS-PQ-Aktien?

Bei einer Investition in MORGAN STANLEY müssen die jährliche Spanne 25.13 - 26.60 und der aktuelle Kurs 26.33 berücksichtigt werden. Viele vergleichen 1.54% und 2.77%, bevor sie Orders zu 26.33 oder 26.63 platzieren. Entdecken Sie den Live-Chart mit den täglichen Kursänderungen von MS-PQ.

Was sind die höchsten Kurse der Aktie von MORGAN STANLEY?

Der höchste Kurs von MORGAN STANLEY (MS-PQ) im vergangenen Jahr lag bei 26.60. Innerhalb von 25.13 - 26.60 schwankte die Aktie deutlich, und ein Vergleich mit 26.48 hilft dabei, Widerstandsniveaus zu erkennen. Verfolgen Sie die Entwicklung von MORGAN STANLEY mithilfe des Live-Charts.

Was sind die niedrigsten Kurse der Aktie von MORGAN STANLEY?

Der niedrigste Kurs von MORGAN STANLEY (MS-PQ) im Laufe des Jahres betrug 25.13. Ein Vergleich mit dem aktuellen Kurs 26.33 und der Spanne 25.13 - 26.60 zeigt potenzielle, langfristige Einstiegspunkte auf. Beobachten Sie die Bewegungen von MS-PQ live auf dem Chart, um weitere Details zu erfahren.

Wann fand der Aktiensplit von MS-PQ statt?

MORGAN STANLEY hat in der Vergangenheit Aktiensplits durchgeführt. Diese Änderungen sind in , 26.48 und 2.77% nach den Kapitalmaßnahmen sichtbar.

Tagesspanne
26.32 26.59
Jahresspanne
25.13 26.60
Vorheriger Schlusskurs
26.48
Eröffnung
26.52
Bid
26.33
Ask
26.63
Tief
26.32
Hoch
26.59
Volumen
148
Tagesänderung
-0.57%
Monatsänderung
1.54%
6-Monatsänderung
2.77%
Jahresänderung
2.77%
30 September, Dienstag
10:00
USD
Fed Gouverneur Jefferson spricht
Akt
Erw
Vorh
13:00
USD
S&P/CS Home Preisindex Composite-20 y/y
Akt
Erw
1.7%
Vorh
2.1%
13:00
USD
S&P/CS Hauspreis-Index, Composite-20 n.s.a. m/m
Akt
Erw
-0.4%
Vorh
0.0%
13:45
USD
MNI Chicago, Geschäftsklima
Akt
Erw
45.8
Vorh
41.5
14:00
USD
JOLTS Stellenangebote
Akt
Erw
7.326 M
Vorh
7.181 M
14:00
USD
CB Verbrauchervertrauensindex
Akt
Erw
100.7
Vorh
97.4