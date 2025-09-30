- Visão do mercado
MS-PA: Morgan Stanley Dep Shs repstg 1/1000 Pfd Ser A
A taxa do MS-PA para hoje mudou para -1.03%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 21.94 e o mais alto foi 22.34.
Veja a dinâmica do par de moedas Morgan Stanley Dep Shs repstg 1/1000 Pfd Ser A. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
Perguntas frequentes
Qual é o preço das ações de MS-PA hoje?
Hoje Morgan Stanley Dep Shs repstg 1/1000 Pfd Ser A (MS-PA) está avaliado em 22.00. O instrumento é negociado dentro de -1.03%, o fechamento de ontem foi 22.23, e o volume de negociação atingiu 126. Toda a dinâmica pode ser acompanhada no gráfico de preços de MS-PA em tempo real.
As ações de Morgan Stanley Dep Shs repstg 1/1000 Pfd Ser A pagam dividendos?
Atualmente Morgan Stanley Dep Shs repstg 1/1000 Pfd Ser A está avaliado em 22.00. A política de dividendos depende da empresa, enquanto investidores também acompanham 0.46% e USD. Monitore os movimentos de MS-PA no gráfico em tempo real.
Como comprar ações de MS-PA?
Você pode comprar ações de Morgan Stanley Dep Shs repstg 1/1000 Pfd Ser A (MS-PA) pelo preço atual 22.00. Ordens geralmente são executadas perto de 22.00 ou 22.30, enquanto 126 e -1.30% mostram a atividade do mercado. Monitore as mudanças de MS-PA no gráfico em tempo real.
Como investir em ações de MS-PA?
Investir em Morgan Stanley Dep Shs repstg 1/1000 Pfd Ser A envolve considerar a faixa anual 20.80 - 22.57 e o preço atual 22.00. Muitos comparam 0.18% e 0.46% antes de enviar ordens em 22.00 ou 22.30. Estude as mudanças diárias de preço de MS-PA no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais altos das ações MORGAN STANLEY?
O maior preço de MORGAN STANLEY (MS-PA) no último ano foi 22.57. As ações oscilaram bastante dentro de 20.80 - 22.57, e a comparação com 22.23 ajuda a identificar resistências. Monitore a dinâmica de Morgan Stanley Dep Shs repstg 1/1000 Pfd Ser A no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais baixos das ações MORGAN STANLEY?
O menor preço de MORGAN STANLEY (MS-PA) no ano foi 20.80. A comparação com o preço atual 22.00 e 20.80 - 22.57 mostra possíveis pontos de entrada de longo prazo. Estude os movimentos de MS-PA em detalhes no gráfico em tempo real.
Quando ocorreu o desdobramento das ações de MS-PA?
No passado Morgan Stanley Dep Shs repstg 1/1000 Pfd Ser A passou por um desdobramento de ações. Essas mudanças aparecem em , 22.23 e 0.46% após os eventos corporativos.
- Fechamento anterior
- 22.23
- Open
- 22.29
- Bid
- 22.00
- Ask
- 22.30
- Low
- 21.94
- High
- 22.34
- Volume
- 126
- Mudança diária
- -1.03%
- Mudança mensal
- 0.18%
- Mudança de 6 meses
- 0.46%
- Mudança anual
- 0.46%
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- Atu.
-
- Projeç.
- 1.7%
- Prév.
- 2.1%
- Atu.
-
- Projeç.
- -0.4%
- Prév.
- 0.0%
- Atu.
-
- Projeç.
- 45.8
- Prév.
- 41.5
- Atu.
-
- Projeç.
- 7.326 milh
- Prév.
- 7.181 milh
- Atu.
-
- Projeç.
- 100.7
- Prév.
- 97.4