MS-PA: Morgan Stanley Dep Shs repstg 1/1000 Pfd Ser A

22.00 USD 0.23 (1.03%)
Setor: Finanças Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar

A taxa do MS-PA para hoje mudou para -1.03%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 21.94 e o mais alto foi 22.34.

Veja a dinâmica do par de moedas Morgan Stanley Dep Shs repstg 1/1000 Pfd Ser A. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.

Perguntas frequentes

Qual é o preço das ações de MS-PA hoje?

Hoje Morgan Stanley Dep Shs repstg 1/1000 Pfd Ser A (MS-PA) está avaliado em 22.00. O instrumento é negociado dentro de -1.03%, o fechamento de ontem foi 22.23, e o volume de negociação atingiu 126. Toda a dinâmica pode ser acompanhada no gráfico de preços de MS-PA em tempo real.

As ações de Morgan Stanley Dep Shs repstg 1/1000 Pfd Ser A pagam dividendos?

Atualmente Morgan Stanley Dep Shs repstg 1/1000 Pfd Ser A está avaliado em 22.00. A política de dividendos depende da empresa, enquanto investidores também acompanham 0.46% e USD. Monitore os movimentos de MS-PA no gráfico em tempo real.

Como comprar ações de MS-PA?

Você pode comprar ações de Morgan Stanley Dep Shs repstg 1/1000 Pfd Ser A (MS-PA) pelo preço atual 22.00. Ordens geralmente são executadas perto de 22.00 ou 22.30, enquanto 126 e -1.30% mostram a atividade do mercado. Monitore as mudanças de MS-PA no gráfico em tempo real.

Como investir em ações de MS-PA?

Investir em Morgan Stanley Dep Shs repstg 1/1000 Pfd Ser A envolve considerar a faixa anual 20.80 - 22.57 e o preço atual 22.00. Muitos comparam 0.18% e 0.46% antes de enviar ordens em 22.00 ou 22.30. Estude as mudanças diárias de preço de MS-PA no gráfico em tempo real.

Quais são os preços mais altos das ações MORGAN STANLEY?

O maior preço de MORGAN STANLEY (MS-PA) no último ano foi 22.57. As ações oscilaram bastante dentro de 20.80 - 22.57, e a comparação com 22.23 ajuda a identificar resistências. Monitore a dinâmica de Morgan Stanley Dep Shs repstg 1/1000 Pfd Ser A no gráfico em tempo real.

Quais são os preços mais baixos das ações MORGAN STANLEY?

O menor preço de MORGAN STANLEY (MS-PA) no ano foi 20.80. A comparação com o preço atual 22.00 e 20.80 - 22.57 mostra possíveis pontos de entrada de longo prazo. Estude os movimentos de MS-PA em detalhes no gráfico em tempo real.

Quando ocorreu o desdobramento das ações de MS-PA?

No passado Morgan Stanley Dep Shs repstg 1/1000 Pfd Ser A passou por um desdobramento de ações. Essas mudanças aparecem em , 22.23 e 0.46% após os eventos corporativos.

Faixa diária
21.94 22.34
Faixa anual
20.80 22.57
Fechamento anterior
22.23
Open
22.29
Bid
22.00
Ask
22.30
Low
21.94
High
22.34
Volume
126
Mudança diária
-1.03%
Mudança mensal
0.18%
Mudança de 6 meses
0.46%
Mudança anual
0.46%
30 setembro, terça-feira
10:00
USD
Discurso de Jefferson, Governador do Fed
Atu.
Projeç.
Prév.
13:00
USD
Preços de Imóveis S&P/CS Composto-20 (Anual)
Atu.
Projeç.
1.7%
Prév.
2.1%
13:00
USD
Preços de Imóveis S&P/CS Composto-20 sem ajuste sazonal (Mensal)
Atu.
Projeç.
-0.4%
Prév.
0.0%
13:45
USD
Barômetro de Negócios de Chicago
Atu.
Projeç.
45.8
Prév.
41.5
14:00
USD
Ofertas de Emprego JOLTs
Atu.
Projeç.
7.326 milh
Prév.
7.181 milh
14:00
USD
EUA - Confiança do Consumidor Conference Board (CB)
Atu.
Projeç.
100.7
Prév.
97.4