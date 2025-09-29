- 概要
MS-PA: Morgan Stanley Dep Shs repstg 1/1000 Pfd Ser A
MS-PAの今日の為替レートは、-1.03%変化しました。日中、通貨は1あたり21.94の安値と22.34の高値で取引されました。
Morgan Stanley Dep Shs repstg 1/1000 Pfd Ser Aダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
よくあるご質問
MS-PA株の現在の価格は？
Morgan Stanley Dep Shs repstg 1/1000 Pfd Ser Aの株価は本日22.00です。-1.03%内で取引され、前日の終値は22.23、取引量は126に達しました。MS-PAのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。
Morgan Stanley Dep Shs repstg 1/1000 Pfd Ser Aの株は配当を出しますか？
Morgan Stanley Dep Shs repstg 1/1000 Pfd Ser Aの現在の価格は22.00です。配当方針は会社によりますが、投資家は0.46%やUSDにも注目します。MS-PAの動きはライブチャートで確認できます。
MS-PA株を買う方法は？
Morgan Stanley Dep Shs repstg 1/1000 Pfd Ser Aの株は現在22.00で購入可能です。注文は通常22.00または22.30付近で行われ、126や-1.30%が市場の動きを示します。MS-PAの最新情報はライブチャートで確認できます。
MS-PA株に投資する方法は？
Morgan Stanley Dep Shs repstg 1/1000 Pfd Ser Aへの投資では、年間の値幅20.80 - 22.57と現在の22.00を考慮します。注文は多くの場合22.00や22.30で行われる前に、0.18%や0.46%と比較されます。MS-PAの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。
MORGAN STANLEYの株の最高値は？
MORGAN STANLEYの過去1年の最高値は22.57でした。20.80 - 22.57内で株価は大きく変動し、22.23と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。Morgan Stanley Dep Shs repstg 1/1000 Pfd Ser Aのパフォーマンスはライブチャートで確認できます。
MORGAN STANLEYの株の最低値は？
MORGAN STANLEY(MS-PA)の年間最安値は20.80でした。現在の22.00や20.80 - 22.57と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。MS-PAの動きはライブチャートで確認できます。
MS-PAの株式分割はいつ行われましたか？
Morgan Stanley Dep Shs repstg 1/1000 Pfd Ser Aは過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、22.23、0.46%に企業行動後の影響として反映されます。
- 以前の終値
- 22.23
- 始値
- 22.29
- 買値
- 22.00
- 買値
- 22.30
- 安値
- 21.94
- 高値
- 22.34
- 出来高
- 126
- 1日の変化
- -1.03%
- 1ヶ月の変化
- 0.18%
- 6ヶ月の変化
- 0.46%
- 1年の変化
- 0.46%
