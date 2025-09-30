QuotazioniSezioni
Valute / MS-PA
Tornare a Azioni

MS-PA: Morgan Stanley Dep Shs repstg 1/1000 Pfd Ser A

22.00 USD 0.23 (1.03%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio MS-PA ha avuto una variazione del -1.03% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 21.94 e ad un massimo di 22.34.

Segui le dinamiche di Morgan Stanley Dep Shs repstg 1/1000 Pfd Ser A. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Grafico a schermo intero
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Domande Frequenti

Qual è il prezzo delle azioni MS-PA oggi?

Oggi le azioni Morgan Stanley Dep Shs repstg 1/1000 Pfd Ser A sono prezzate a 22.00. Viene scambiato all'interno di -1.03%, la chiusura di ieri è stata 22.23 e il volume degli scambi ha raggiunto 126. Il grafico dei prezzi in tempo reale di MS-PA mostra questi aggiornamenti.

Le azioni Morgan Stanley Dep Shs repstg 1/1000 Pfd Ser A pagano dividendi?

Morgan Stanley Dep Shs repstg 1/1000 Pfd Ser A è attualmente valutato a 22.00. La politica dei dividendi dipende dall'azienda, mentre gli investitori osservano anche 0.46% e USD. Visualizza il grafico in tempo reale per monitorare i movimenti di MS-PA.

Come acquistare azioni MS-PA?

Puoi acquistare azioni Morgan Stanley Dep Shs repstg 1/1000 Pfd Ser A al prezzo attuale di 22.00. Gli ordini vengono solitamente effettuati in prossimità di 22.00 o 22.30, mentre 126 e -1.30% mostrano l'attività del mercato. Segui oggi stesso gli aggiornamenti di MS-PA sul grafico in tempo reale.

Come investire in azioni MS-PA?

Investire in Morgan Stanley Dep Shs repstg 1/1000 Pfd Ser A implica considerare l'intervallo annuale 20.80 - 22.57 e il prezzo attuale 22.00. Molti confrontano 0.18% e 0.46% prima di effettuare ordini su 22.00 o 22.30. Esplora in tempo reale il grafico dei prezzi di MS-PA con le variazioni giornaliere.

Quali sono i prezzi più alti delle azioni MORGAN STANLEY?

Il prezzo massimo di MORGAN STANLEY nell'ultimo anno è stato 22.57. All'interno di 20.80 - 22.57, il titolo ha subito notevoli fluttuazioni e il confronto con 22.23 aiuta a individuare i livelli di resistenza. Traccia l'andamento di Morgan Stanley Dep Shs repstg 1/1000 Pfd Ser A utilizzando il grafico in tempo reale.

Quali sono i prezzi più bassi delle azioni MORGAN STANLEY?

Il prezzo più basso di MORGAN STANLEY (MS-PA) nel corso dell'anno è stato 20.80. Confrontandolo con gli attuali 22.00 e 20.80 - 22.57 si evidenziano potenziali punti di ingresso a lungo termine. Guarda MS-PA muoversi sul grafico in tempo reale per maggiori dettagli.

Quando è avvenuto il frazionamento azionario di MS-PA?

Morgan Stanley Dep Shs repstg 1/1000 Pfd Ser A ha attraversato storicamente divisioni azionarie. Questi cambiamenti, dopo le azioni aziendali sono visibili in , 22.23 e 0.46%.

Intervallo Giornaliero
21.94 22.34
Intervallo Annuale
20.80 22.57
Chiusura Precedente
22.23
Apertura
22.29
Bid
22.00
Ask
22.30
Minimo
21.94
Massimo
22.34
Volume
126
Variazione giornaliera
-1.03%
Variazione Mensile
0.18%
Variazione Semestrale
0.46%
Variazione Annuale
0.46%
30 settembre, martedì
10:00
USD
Discorso del Governatore della Fed Jefferson
Agire
Fcst
Prev
13:00
USD
S&amp;P/CS HPI Composite-20 anni su 20
Agire
Fcst
1.7%
Prev
2.1%
13:00
USD
S&amp;P/CS HPI Composite-20 non destagionalizzato m/m
Agire
Fcst
-0.4%
Prev
0.0%
13:45
USD
MNI Chicago Business Barometer
Agire
Fcst
45.8
Prev
41.5
14:00
USD
Offerte di lavoro JOLTS
Agire
Fcst
7.326 M
Prev
7.181 M
14:00
USD
Indicatore di Fiducia dei Consumatori
Agire
Fcst
100.7
Prev
97.4