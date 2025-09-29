- Обзор рынка
MS-PA: Morgan Stanley Dep Shs repstg 1/1000 Pfd Ser A
Курс MS-PA за сегодня изменился на -1.03%. При этом минимальная цена на торгах достигала 21.94, а максимальная — 22.34.
Следите за динамикой Morgan Stanley Dep Shs repstg 1/1000 Pfd Ser A. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций MS-PA сегодня?
Morgan Stanley Dep Shs repstg 1/1000 Pfd Ser A (MS-PA) сегодня оценивается на уровне 22.00. Инструмент торгуется в пределах -1.03%, вчерашнее закрытие составило 22.23, а торговый объем достиг 126. Всю динамику можно отследить на ценовом графике MS-PA в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Morgan Stanley Dep Shs repstg 1/1000 Pfd Ser A?
Morgan Stanley Dep Shs repstg 1/1000 Pfd Ser A в настоящее время оценивается в 22.00. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 0.46% и USD. Отслеживайте движения MS-PA на графике в реальном времени.
Как купить акции MS-PA?
Вы можете купить акции Morgan Stanley Dep Shs repstg 1/1000 Pfd Ser A (MS-PA) по текущей цене 22.00. Ордера обычно размещаются около 22.00 или 22.30, тогда как 126 и -1.30% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения MS-PA на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции MS-PA?
Инвестирование в Morgan Stanley Dep Shs repstg 1/1000 Pfd Ser A предполагает учет годового диапазона 20.80 - 22.57 и текущей цены 22.00. Многие сравнивают 0.18% и 0.46% перед размещением ордеров на 22.00 или 22.30. Изучайте ежедневные изменения цены MS-PA на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции MORGAN STANLEY?
Самая высокая цена MORGAN STANLEY (MS-PA) за последний год составила 22.57. Акции заметно колебались в пределах 20.80 - 22.57, сравнение с 22.23 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Morgan Stanley Dep Shs repstg 1/1000 Pfd Ser A на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции MORGAN STANLEY?
Самая низкая цена MORGAN STANLEY (MS-PA) за год составила 20.80. Сравнение с текущими 22.00 и 20.80 - 22.57 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения MS-PA во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций MS-PA?
В прошлом Morgan Stanley Dep Shs repstg 1/1000 Pfd Ser A проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 22.23 и 0.46% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 22.23
- Open
- 22.29
- Bid
- 22.00
- Ask
- 22.30
- Low
- 21.94
- High
- 22.34
- Объем
- 126
- Дневное изменение
- -1.03%
- Месячное изменение
- 0.18%
- 6-месячное изменение
- 0.46%
- Годовое изменение
- 0.46%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
- 4.0%
- Прог.
- 2.0%
- Пред.
- -0.3%