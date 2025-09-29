КотировкиРазделы
MS-PA: Morgan Stanley Dep Shs repstg 1/1000 Pfd Ser A

22.00 USD 0.23 (1.03%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс MS-PA за сегодня изменился на -1.03%. При этом минимальная цена на торгах достигала 21.94, а максимальная — 22.34.

Следите за динамикой Morgan Stanley Dep Shs repstg 1/1000 Pfd Ser A. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Дневной диапазон
21.94 22.34
Годовой диапазон
20.80 22.57
Предыдущее закрытие
22.23
Open
22.29
Bid
22.00
Ask
22.30
Low
21.94
High
22.34
Объем
126
Дневное изменение
-1.03%
Месячное изменение
0.18%
6-месячное изменение
0.46%
Годовое изменение
0.46%
29 сентября, понедельник
11:30
USD
Выступление управляющего ФРС Уоллера
Акт.
Прог.
Пред.
14:00
USD
Незавершенные продажи на рынке недвижимости м/м
Акт.
4.0%
Прог.
2.0%
Пред.
-0.3%
17:30
USD
Выступление члена Федерального комитета по операциям на открытом рынке Вильямса
Акт.
Прог.
Пред.