报价部分
货币 / MS-PA
MS-PA: Morgan Stanley Dep Shs repstg 1/1000 Pfd Ser A

22.00 USD 0.23 (1.03%)
版块: 金融 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar

今日MS-PA汇率已更改-1.03%。当日，交易品种以低点21.94和高点22.34进行交易。

关注Morgan Stanley Dep Shs repstg 1/1000 Pfd Ser A动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

常见问题解答

MS-PA股票今天的价格是多少？

Morgan Stanley Dep Shs repstg 1/1000 Pfd Ser A股票今天的定价为22.00。它在-1.03%范围内交易，昨天的收盘价为22.23，交易量达到126。MS-PA的实时价格图表显示了这些更新。

Morgan Stanley Dep Shs repstg 1/1000 Pfd Ser A股票是否支付股息？

Morgan Stanley Dep Shs repstg 1/1000 Pfd Ser A目前的价值为22.00。股息政策取决于公司，而投资者也会关注0.46%和USD。实时查看图表以跟踪MS-PA走势。

如何购买MS-PA股票？

您可以以22.00的当前价格购买Morgan Stanley Dep Shs repstg 1/1000 Pfd Ser A股票。订单通常设置在22.00或22.30附近，而126和-1.30%显示市场活动。立即关注MS-PA的实时图表更新。

如何投资MS-PA股票？

投资Morgan Stanley Dep Shs repstg 1/1000 Pfd Ser A需要考虑年度范围20.80 - 22.57和当前价格22.00。许多人在以22.00或22.30下订单之前，会比较0.18%和。实时查看MS-PA价格图表，了解每日变化。

MORGAN STANLEY股票的最高价格是多少？

在过去一年中，MORGAN STANLEY的最高价格是22.57。在20.80 - 22.57内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Morgan Stanley Dep Shs repstg 1/1000 Pfd Ser A的绩效。

MORGAN STANLEY股票的最低价格是多少？

MORGAN STANLEY（MS-PA）的最低价格为20.80。将其与当前的22.00和20.80 - 22.57进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看MS-PA在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

MS-PA股票是什么时候拆分的？

Morgan Stanley Dep Shs repstg 1/1000 Pfd Ser A历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、22.23和0.46%中可见。

日范围
21.94 22.34
年范围
20.80 22.57
前一天收盘价
22.23
开盘价
22.29
卖价
22.00
买价
22.30
最低价
21.94
最高价
22.34
交易量
126
日变化
-1.03%
月变化
0.18%
6个月变化
0.46%
年变化
0.46%
29 九月, 星期一
11:30
USD
美联储理事Waller讲话
实际值
预测值
前值
14:00
USD
成屋销售指数月率 m/m
实际值
4.0%
预测值
2.0%
前值
-0.3%
17:30
USD
FOMC成员Williams讲话
实际值
预测值
前值