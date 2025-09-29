MS-PA: Morgan Stanley Dep Shs repstg 1/1000 Pfd Ser A
今日MS-PA汇率已更改-1.03%。当日，交易品种以低点21.94和高点22.34进行交易。
关注Morgan Stanley Dep Shs repstg 1/1000 Pfd Ser A动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
- M5
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
常见问题解答
MS-PA股票今天的价格是多少？
Morgan Stanley Dep Shs repstg 1/1000 Pfd Ser A股票今天的定价为22.00。它在-1.03%范围内交易，昨天的收盘价为22.23，交易量达到126。MS-PA的实时价格图表显示了这些更新。
Morgan Stanley Dep Shs repstg 1/1000 Pfd Ser A股票是否支付股息？
Morgan Stanley Dep Shs repstg 1/1000 Pfd Ser A目前的价值为22.00。股息政策取决于公司，而投资者也会关注0.46%和USD。实时查看图表以跟踪MS-PA走势。
如何购买MS-PA股票？
您可以以22.00的当前价格购买Morgan Stanley Dep Shs repstg 1/1000 Pfd Ser A股票。订单通常设置在22.00或22.30附近，而126和-1.30%显示市场活动。立即关注MS-PA的实时图表更新。
如何投资MS-PA股票？
投资Morgan Stanley Dep Shs repstg 1/1000 Pfd Ser A需要考虑年度范围20.80 - 22.57和当前价格22.00。许多人在以22.00或22.30下订单之前，会比较0.18%和。实时查看MS-PA价格图表，了解每日变化。
MORGAN STANLEY股票的最高价格是多少？
在过去一年中，MORGAN STANLEY的最高价格是22.57。在20.80 - 22.57内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Morgan Stanley Dep Shs repstg 1/1000 Pfd Ser A的绩效。
MORGAN STANLEY股票的最低价格是多少？
MORGAN STANLEY（MS-PA）的最低价格为20.80。将其与当前的22.00和20.80 - 22.57进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看MS-PA在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
MS-PA股票是什么时候拆分的？
Morgan Stanley Dep Shs repstg 1/1000 Pfd Ser A历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、22.23和0.46%中可见。
- 前一天收盘价
- 22.23
- 开盘价
- 22.29
- 卖价
- 22.00
- 买价
- 22.30
- 最低价
- 21.94
- 最高价
- 22.34
- 交易量
- 126
- 日变化
- -1.03%
- 月变化
- 0.18%
- 6个月变化
- 0.46%
- 年变化
- 0.46%
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 实际值
- 4.0%
- 预测值
- 2.0%
- 前值
- -0.3%
- 实际值
-
- 预测值
- 前值