MS-PA: Morgan Stanley Dep Shs repstg 1/1000 Pfd Ser A
Der Wechselkurs von MS-PA hat sich für heute um -1.03% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 21.94 bis zu einem Hoch von 22.34 gehandelt.
Verfolgen Sie die Morgan Stanley Dep Shs repstg 1/1000 Pfd Ser A-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
Häufige Fragen
Wie ist der Aktienkurs von MS-PA heute?
Die Aktie von Morgan Stanley Dep Shs repstg 1/1000 Pfd Ser A (MS-PA) notiert heute bei 22.00. Sie wird innerhalb einer Spanne von -1.03% gehandelt, der gestrige Schlusskurs lag bei 22.23 und das Handelsvolumen erreichte 126. Das Live-Chart von MS-PA zeigt diese Aktualisierungen.
Zahlt die Aktie MS-PA Dividenden?
Morgan Stanley Dep Shs repstg 1/1000 Pfd Ser A wird derzeit mit 22.00 bewertet. Die Dividendenpolitik hängt vom jeweiligen Unternehmen ab, während Anleger auch 0.46% und USD im Auge behalten. Sehen Sie sich das Chart live an, um die Bewegungen von MS-PA zu verfolgen.
Wie kaufe ich MS-PA-Aktien?
Sie können Aktien von Morgan Stanley Dep Shs repstg 1/1000 Pfd Ser A (MS-PA) zum aktuellen Kurs von 22.00 kaufen. Aufträge werden in der Regel nahe 22.00 oder 22.30 platziert, während 126 und -1.30% die Marktaktivität widerspiegeln. Verfolgen Sie heute die Aktualisierungen von MS-PA auf dem Live-Chart.
Wie investiert man in MS-PA-Aktien?
Bei einer Investition in Morgan Stanley Dep Shs repstg 1/1000 Pfd Ser A müssen die jährliche Spanne 20.80 - 22.57 und der aktuelle Kurs 22.00 berücksichtigt werden. Viele vergleichen 0.18% und 0.46%, bevor sie Orders zu 22.00 oder 22.30 platzieren. Entdecken Sie den Live-Chart mit den täglichen Kursänderungen von MS-PA.
Was sind die höchsten Kurse der Aktie von MORGAN STANLEY?
Der höchste Kurs von MORGAN STANLEY (MS-PA) im vergangenen Jahr lag bei 22.57. Innerhalb von 20.80 - 22.57 schwankte die Aktie deutlich, und ein Vergleich mit 22.23 hilft dabei, Widerstandsniveaus zu erkennen. Verfolgen Sie die Entwicklung von Morgan Stanley Dep Shs repstg 1/1000 Pfd Ser A mithilfe des Live-Charts.
Was sind die niedrigsten Kurse der Aktie von MORGAN STANLEY?
Der niedrigste Kurs von MORGAN STANLEY (MS-PA) im Laufe des Jahres betrug 20.80. Ein Vergleich mit dem aktuellen Kurs 22.00 und der Spanne 20.80 - 22.57 zeigt potenzielle, langfristige Einstiegspunkte auf. Beobachten Sie die Bewegungen von MS-PA live auf dem Chart, um weitere Details zu erfahren.
Wann fand der Aktiensplit von MS-PA statt?
Morgan Stanley Dep Shs repstg 1/1000 Pfd Ser A hat in der Vergangenheit Aktiensplits durchgeführt. Diese Änderungen sind in , 22.23 und 0.46% nach den Kapitalmaßnahmen sichtbar.
- Vorheriger Schlusskurs
- 22.23
- Eröffnung
- 22.29
- Bid
- 22.00
- Ask
- 22.30
- Tief
- 21.94
- Hoch
- 22.34
- Volumen
- 126
- Tagesänderung
- -1.03%
- Monatsänderung
- 0.18%
- 6-Monatsänderung
- 0.46%
- Jahresänderung
- 0.46%
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- Akt
-
- Erw
- 1.7%
- Vorh
- 2.1%
- Akt
-
- Erw
- -0.4%
- Vorh
- 0.0%
- Akt
-
- Erw
- 45.8
- Vorh
- 41.5
- Akt
-
- Erw
- 7.326 M
- Vorh
- 7.181 M
- Akt
-
- Erw
- 100.7
- Vorh
- 97.4