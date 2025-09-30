KurseKategorien
Währungen / MS-PA
MS-PA: Morgan Stanley Dep Shs repstg 1/1000 Pfd Ser A

22.00 USD 0.23 (1.03%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von MS-PA hat sich für heute um -1.03% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 21.94 bis zu einem Hoch von 22.34 gehandelt.

Verfolgen Sie die Morgan Stanley Dep Shs repstg 1/1000 Pfd Ser A-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Häufige Fragen

Wie ist der Aktienkurs von MS-PA heute?

Die Aktie von Morgan Stanley Dep Shs repstg 1/1000 Pfd Ser A (MS-PA) notiert heute bei 22.00. Sie wird innerhalb einer Spanne von -1.03% gehandelt, der gestrige Schlusskurs lag bei 22.23 und das Handelsvolumen erreichte 126. Das Live-Chart von MS-PA zeigt diese Aktualisierungen.

Zahlt die Aktie MS-PA Dividenden?

Morgan Stanley Dep Shs repstg 1/1000 Pfd Ser A wird derzeit mit 22.00 bewertet. Die Dividendenpolitik hängt vom jeweiligen Unternehmen ab, während Anleger auch 0.46% und USD im Auge behalten. Sehen Sie sich das Chart live an, um die Bewegungen von MS-PA zu verfolgen.

Wie kaufe ich MS-PA-Aktien?

Sie können Aktien von Morgan Stanley Dep Shs repstg 1/1000 Pfd Ser A (MS-PA) zum aktuellen Kurs von 22.00 kaufen. Aufträge werden in der Regel nahe 22.00 oder 22.30 platziert, während 126 und -1.30% die Marktaktivität widerspiegeln. Verfolgen Sie heute die Aktualisierungen von MS-PA auf dem Live-Chart.

Wie investiert man in MS-PA-Aktien?

Bei einer Investition in Morgan Stanley Dep Shs repstg 1/1000 Pfd Ser A müssen die jährliche Spanne 20.80 - 22.57 und der aktuelle Kurs 22.00 berücksichtigt werden. Viele vergleichen 0.18% und 0.46%, bevor sie Orders zu 22.00 oder 22.30 platzieren. Entdecken Sie den Live-Chart mit den täglichen Kursänderungen von MS-PA.

Was sind die höchsten Kurse der Aktie von MORGAN STANLEY?

Der höchste Kurs von MORGAN STANLEY (MS-PA) im vergangenen Jahr lag bei 22.57. Innerhalb von 20.80 - 22.57 schwankte die Aktie deutlich, und ein Vergleich mit 22.23 hilft dabei, Widerstandsniveaus zu erkennen. Verfolgen Sie die Entwicklung von Morgan Stanley Dep Shs repstg 1/1000 Pfd Ser A mithilfe des Live-Charts.

Was sind die niedrigsten Kurse der Aktie von MORGAN STANLEY?

Der niedrigste Kurs von MORGAN STANLEY (MS-PA) im Laufe des Jahres betrug 20.80. Ein Vergleich mit dem aktuellen Kurs 22.00 und der Spanne 20.80 - 22.57 zeigt potenzielle, langfristige Einstiegspunkte auf. Beobachten Sie die Bewegungen von MS-PA live auf dem Chart, um weitere Details zu erfahren.

Wann fand der Aktiensplit von MS-PA statt?

Morgan Stanley Dep Shs repstg 1/1000 Pfd Ser A hat in der Vergangenheit Aktiensplits durchgeführt. Diese Änderungen sind in , 22.23 und 0.46% nach den Kapitalmaßnahmen sichtbar.

Tagesspanne
21.94 22.34
Jahresspanne
20.80 22.57
Vorheriger Schlusskurs
22.23
Eröffnung
22.29
Bid
22.00
Ask
22.30
Tief
21.94
Hoch
22.34
Volumen
126
Tagesänderung
-1.03%
Monatsänderung
0.18%
6-Monatsänderung
0.46%
Jahresänderung
0.46%
30 September, Dienstag
10:00
USD
Fed Gouverneur Jefferson spricht
Akt
Erw
Vorh
13:00
USD
S&P/CS Home Preisindex Composite-20 y/y
Akt
Erw
1.7%
Vorh
2.1%
13:00
USD
S&P/CS Hauspreis-Index, Composite-20 n.s.a. m/m
Akt
Erw
-0.4%
Vorh
0.0%
13:45
USD
MNI Chicago, Geschäftsklima
Akt
Erw
45.8
Vorh
41.5
14:00
USD
JOLTS Stellenangebote
Akt
Erw
7.326 M
Vorh
7.181 M
14:00
USD
CB Verbrauchervertrauensindex
Akt
Erw
100.7
Vorh
97.4