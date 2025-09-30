- Visão do mercado
MITT-PC: AG Mortgage Investment Trust Inc 8.00% Series C Fixed-to-Floati
A taxa do MITT-PC para hoje mudou para -0.24%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 25.17 e o mais alto foi 25.24.
Veja a dinâmica do par de moedas AG Mortgage Investment Trust Inc 8.00% Series C Fixed-to-Floati. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
Perguntas frequentes
Qual é o preço das ações de MITT-PC hoje?
Hoje AG Mortgage Investment Trust Inc 8.00% Series C Fixed-to-Floati (MITT-PC) está avaliado em 25.17. O instrumento é negociado dentro de -0.24%, o fechamento de ontem foi 25.23, e o volume de negociação atingiu 22. Toda a dinâmica pode ser acompanhada no gráfico de preços de MITT-PC em tempo real.
As ações de AG Mortgage Investment Trust Inc 8.00% Series C Fixed-to-Floati pagam dividendos?
Atualmente AG Mortgage Investment Trust Inc 8.00% Series C Fixed-to-Floati está avaliado em 25.17. A política de dividendos depende da empresa, enquanto investidores também acompanham -0.16% e USD. Monitore os movimentos de MITT-PC no gráfico em tempo real.
Como comprar ações de MITT-PC?
Você pode comprar ações de AG Mortgage Investment Trust Inc 8.00% Series C Fixed-to-Floati (MITT-PC) pelo preço atual 25.17. Ordens geralmente são executadas perto de 25.17 ou 25.47, enquanto 22 e -0.12% mostram a atividade do mercado. Monitore as mudanças de MITT-PC no gráfico em tempo real.
Como investir em ações de MITT-PC?
Investir em AG Mortgage Investment Trust Inc 8.00% Series C Fixed-to-Floati envolve considerar a faixa anual 24.55 - 26.00 e o preço atual 25.17. Muitos comparam 0.28% e -0.16% antes de enviar ordens em 25.17 ou 25.47. Estude as mudanças diárias de preço de MITT-PC no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais altos das ações AG Mortgage Investment Trust, Inc.?
O maior preço de AG Mortgage Investment Trust, Inc. (MITT-PC) no último ano foi 26.00. As ações oscilaram bastante dentro de 24.55 - 26.00, e a comparação com 25.23 ajuda a identificar resistências. Monitore a dinâmica de AG Mortgage Investment Trust Inc 8.00% Series C Fixed-to-Floati no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais baixos das ações AG Mortgage Investment Trust, Inc.?
O menor preço de AG Mortgage Investment Trust, Inc. (MITT-PC) no ano foi 24.55. A comparação com o preço atual 25.17 e 24.55 - 26.00 mostra possíveis pontos de entrada de longo prazo. Estude os movimentos de MITT-PC em detalhes no gráfico em tempo real.
Quando ocorreu o desdobramento das ações de MITT-PC?
No passado AG Mortgage Investment Trust Inc 8.00% Series C Fixed-to-Floati passou por um desdobramento de ações. Essas mudanças aparecem em , 25.23 e -0.16% após os eventos corporativos.
- Fechamento anterior
- 25.23
- Open
- 25.20
- Bid
- 25.17
- Ask
- 25.47
- Low
- 25.17
- High
- 25.24
- Volume
- 22
- Mudança diária
- -0.24%
- Mudança mensal
- 0.28%
- Mudança de 6 meses
- -0.16%
- Mudança anual
- -0.16%
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- Atu.
-
- Projeç.
- 1.7%
- Prév.
- 2.1%
- Atu.
-
- Projeç.
- -0.4%
- Prév.
- 0.0%
- Atu.
-
- Projeç.
- 45.8
- Prév.
- 41.5
- Atu.
-
- Projeç.
- 7.326 milh
- Prév.
- 7.181 milh
- Atu.
-
- Projeç.
- 100.7
- Prév.
- 97.4