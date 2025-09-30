CotaçõesSeções
MITT-PC
MITT-PC: AG Mortgage Investment Trust Inc 8.00% Series C Fixed-to-Floati

25.17 USD 0.06 (0.24%)
Setor: Imobiliário Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar

A taxa do MITT-PC para hoje mudou para -0.24%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 25.17 e o mais alto foi 25.24.

Veja a dinâmica do par de moedas AG Mortgage Investment Trust Inc 8.00% Series C Fixed-to-Floati. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.

Faixa diária
25.17 25.24
Faixa anual
24.55 26.00
Fechamento anterior
25.23
Open
25.20
Bid
25.17
Ask
25.47
Low
25.17
High
25.24
Volume
22
Mudança diária
-0.24%
Mudança mensal
0.28%
Mudança de 6 meses
-0.16%
Mudança anual
-0.16%
30 setembro, terça-feira
10:00
USD
Discurso de Jefferson, Governador do Fed
Atu.
Projeç.
Prév.
13:00
USD
Preços de Imóveis S&P/CS Composto-20 (Anual)
Atu.
Projeç.
1.7%
Prév.
2.1%
13:00
USD
Preços de Imóveis S&P/CS Composto-20 sem ajuste sazonal (Mensal)
Atu.
Projeç.
-0.4%
Prév.
0.0%
13:45
USD
Barômetro de Negócios de Chicago
Atu.
Projeç.
45.8
Prév.
41.5
14:00
USD
Ofertas de Emprego JOLTs
Atu.
Projeç.
7.326 milh
Prév.
7.181 milh
14:00
USD
EUA - Confiança do Consumidor Conference Board (CB)
Atu.
Projeç.
100.7
Prév.
97.4