报价部分
货币 / MITT-PC
MITT-PC: AG Mortgage Investment Trust Inc 8.00% Series C Fixed-to-Floati

25.17 USD 0.06 (0.24%)
版块: 房地产 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar

今日MITT-PC汇率已更改-0.24%。当日，交易品种以低点25.17和高点25.24进行交易。

关注AG Mortgage Investment Trust Inc 8.00% Series C Fixed-to-Floati动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

常见问题解答

MITT-PC股票今天的价格是多少？

AG Mortgage Investment Trust Inc 8.00% Series C Fixed-to-Floati股票今天的定价为25.17。它在-0.24%范围内交易，昨天的收盘价为25.23，交易量达到22。MITT-PC的实时价格图表显示了这些更新。

AG Mortgage Investment Trust Inc 8.00% Series C Fixed-to-Floati股票是否支付股息？

AG Mortgage Investment Trust Inc 8.00% Series C Fixed-to-Floati目前的价值为25.17。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-0.16%和USD。实时查看图表以跟踪MITT-PC走势。

如何购买MITT-PC股票？

您可以以25.17的当前价格购买AG Mortgage Investment Trust Inc 8.00% Series C Fixed-to-Floati股票。订单通常设置在25.17或25.47附近，而22和-0.12%显示市场活动。立即关注MITT-PC的实时图表更新。

如何投资MITT-PC股票？

投资AG Mortgage Investment Trust Inc 8.00% Series C Fixed-to-Floati需要考虑年度范围24.55 - 26.00和当前价格25.17。许多人在以25.17或25.47下订单之前，会比较0.28%和。实时查看MITT-PC价格图表，了解每日变化。

AG Mortgage Investment Trust, Inc.股票的最高价格是多少？

在过去一年中，AG Mortgage Investment Trust, Inc.的最高价格是26.00。在24.55 - 26.00内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪AG Mortgage Investment Trust Inc 8.00% Series C Fixed-to-Floati的绩效。

AG Mortgage Investment Trust, Inc.股票的最低价格是多少？

AG Mortgage Investment Trust, Inc.（MITT-PC）的最低价格为24.55。将其与当前的25.17和24.55 - 26.00进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看MITT-PC在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

MITT-PC股票是什么时候拆分的？

AG Mortgage Investment Trust Inc 8.00% Series C Fixed-to-Floati历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、25.23和-0.16%中可见。

日范围
25.17 25.24
年范围
24.55 26.00
前一天收盘价
25.23
开盘价
25.20
卖价
25.17
买价
25.47
最低价
25.17
最高价
25.24
交易量
22
日变化
-0.24%
月变化
0.28%
6个月变化
-0.16%
年变化
-0.16%
29 九月, 星期一
11:30
USD
美联储理事Waller讲话
实际值
预测值
前值
14:00
USD
成屋销售指数月率 m/m
实际值
4.0%
预测值
2.0%
前值
-0.3%
17:30
USD
FOMC成员Williams讲话
实际值
预测值
前值