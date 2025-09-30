- Übersicht
MITT-PC: AG Mortgage Investment Trust Inc 8.00% Series C Fixed-to-Floati
Der Wechselkurs von MITT-PC hat sich für heute um -0.24% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 25.17 bis zu einem Hoch von 25.24 gehandelt.
Verfolgen Sie die AG Mortgage Investment Trust Inc 8.00% Series C Fixed-to-Floati-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
Häufige Fragen
Wie ist der Aktienkurs von MITT-PC heute?
Die Aktie von AG Mortgage Investment Trust Inc 8.00% Series C Fixed-to-Floati (MITT-PC) notiert heute bei 25.17. Sie wird innerhalb einer Spanne von -0.24% gehandelt, der gestrige Schlusskurs lag bei 25.23 und das Handelsvolumen erreichte 22. Das Live-Chart von MITT-PC zeigt diese Aktualisierungen.
Zahlt die Aktie MITT-PC Dividenden?
AG Mortgage Investment Trust Inc 8.00% Series C Fixed-to-Floati wird derzeit mit 25.17 bewertet. Die Dividendenpolitik hängt vom jeweiligen Unternehmen ab, während Anleger auch -0.16% und USD im Auge behalten. Sehen Sie sich das Chart live an, um die Bewegungen von MITT-PC zu verfolgen.
Wie kaufe ich MITT-PC-Aktien?
Sie können Aktien von AG Mortgage Investment Trust Inc 8.00% Series C Fixed-to-Floati (MITT-PC) zum aktuellen Kurs von 25.17 kaufen. Aufträge werden in der Regel nahe 25.17 oder 25.47 platziert, während 22 und -0.12% die Marktaktivität widerspiegeln. Verfolgen Sie heute die Aktualisierungen von MITT-PC auf dem Live-Chart.
Wie investiert man in MITT-PC-Aktien?
Bei einer Investition in AG Mortgage Investment Trust Inc 8.00% Series C Fixed-to-Floati müssen die jährliche Spanne 24.55 - 26.00 und der aktuelle Kurs 25.17 berücksichtigt werden. Viele vergleichen 0.28% und -0.16%, bevor sie Orders zu 25.17 oder 25.47 platzieren. Entdecken Sie den Live-Chart mit den täglichen Kursänderungen von MITT-PC.
Was sind die höchsten Kurse der Aktie von AG Mortgage Investment Trust, Inc.?
Der höchste Kurs von AG Mortgage Investment Trust, Inc. (MITT-PC) im vergangenen Jahr lag bei 26.00. Innerhalb von 24.55 - 26.00 schwankte die Aktie deutlich, und ein Vergleich mit 25.23 hilft dabei, Widerstandsniveaus zu erkennen. Verfolgen Sie die Entwicklung von AG Mortgage Investment Trust Inc 8.00% Series C Fixed-to-Floati mithilfe des Live-Charts.
Was sind die niedrigsten Kurse der Aktie von AG Mortgage Investment Trust, Inc.?
Der niedrigste Kurs von AG Mortgage Investment Trust, Inc. (MITT-PC) im Laufe des Jahres betrug 24.55. Ein Vergleich mit dem aktuellen Kurs 25.17 und der Spanne 24.55 - 26.00 zeigt potenzielle, langfristige Einstiegspunkte auf. Beobachten Sie die Bewegungen von MITT-PC live auf dem Chart, um weitere Details zu erfahren.
Wann fand der Aktiensplit von MITT-PC statt?
AG Mortgage Investment Trust Inc 8.00% Series C Fixed-to-Floati hat in der Vergangenheit Aktiensplits durchgeführt. Diese Änderungen sind in , 25.23 und -0.16% nach den Kapitalmaßnahmen sichtbar.
- Vorheriger Schlusskurs
- 25.23
- Eröffnung
- 25.20
- Bid
- 25.17
- Ask
- 25.47
- Tief
- 25.17
- Hoch
- 25.24
- Volumen
- 22
- Tagesänderung
- -0.24%
- Monatsänderung
- 0.28%
- 6-Monatsänderung
- -0.16%
- Jahresänderung
- -0.16%
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- Akt
-
- Erw
- 1.7%
- Vorh
- 2.1%
- Akt
-
- Erw
- -0.4%
- Vorh
- 0.0%
- Akt
-
- Erw
- 45.8
- Vorh
- 41.5
- Akt
-
- Erw
- 7.326 M
- Vorh
- 7.181 M
- Akt
-
- Erw
- 100.7
- Vorh
- 97.4