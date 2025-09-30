KurseKategorien
MITT-PC: AG Mortgage Investment Trust Inc 8.00% Series C Fixed-to-Floati

25.17 USD 0.06 (0.24%)
Sektor: Immobilien Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von MITT-PC hat sich für heute um -0.24% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 25.17 bis zu einem Hoch von 25.24 gehandelt.

Verfolgen Sie die AG Mortgage Investment Trust Inc 8.00% Series C Fixed-to-Floati-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Häufige Fragen

Wie ist der Aktienkurs von MITT-PC heute?

Die Aktie von AG Mortgage Investment Trust Inc 8.00% Series C Fixed-to-Floati (MITT-PC) notiert heute bei 25.17. Sie wird innerhalb einer Spanne von -0.24% gehandelt, der gestrige Schlusskurs lag bei 25.23 und das Handelsvolumen erreichte 22. Das Live-Chart von MITT-PC zeigt diese Aktualisierungen.

Zahlt die Aktie MITT-PC Dividenden?

AG Mortgage Investment Trust Inc 8.00% Series C Fixed-to-Floati wird derzeit mit 25.17 bewertet. Die Dividendenpolitik hängt vom jeweiligen Unternehmen ab, während Anleger auch -0.16% und USD im Auge behalten. Sehen Sie sich das Chart live an, um die Bewegungen von MITT-PC zu verfolgen.

Wie kaufe ich MITT-PC-Aktien?

Sie können Aktien von AG Mortgage Investment Trust Inc 8.00% Series C Fixed-to-Floati (MITT-PC) zum aktuellen Kurs von 25.17 kaufen. Aufträge werden in der Regel nahe 25.17 oder 25.47 platziert, während 22 und -0.12% die Marktaktivität widerspiegeln. Verfolgen Sie heute die Aktualisierungen von MITT-PC auf dem Live-Chart.

Wie investiert man in MITT-PC-Aktien?

Bei einer Investition in AG Mortgage Investment Trust Inc 8.00% Series C Fixed-to-Floati müssen die jährliche Spanne 24.55 - 26.00 und der aktuelle Kurs 25.17 berücksichtigt werden. Viele vergleichen 0.28% und -0.16%, bevor sie Orders zu 25.17 oder 25.47 platzieren. Entdecken Sie den Live-Chart mit den täglichen Kursänderungen von MITT-PC.

Was sind die höchsten Kurse der Aktie von AG Mortgage Investment Trust, Inc.?

Der höchste Kurs von AG Mortgage Investment Trust, Inc. (MITT-PC) im vergangenen Jahr lag bei 26.00. Innerhalb von 24.55 - 26.00 schwankte die Aktie deutlich, und ein Vergleich mit 25.23 hilft dabei, Widerstandsniveaus zu erkennen. Verfolgen Sie die Entwicklung von AG Mortgage Investment Trust Inc 8.00% Series C Fixed-to-Floati mithilfe des Live-Charts.

Was sind die niedrigsten Kurse der Aktie von AG Mortgage Investment Trust, Inc.?

Der niedrigste Kurs von AG Mortgage Investment Trust, Inc. (MITT-PC) im Laufe des Jahres betrug 24.55. Ein Vergleich mit dem aktuellen Kurs 25.17 und der Spanne 24.55 - 26.00 zeigt potenzielle, langfristige Einstiegspunkte auf. Beobachten Sie die Bewegungen von MITT-PC live auf dem Chart, um weitere Details zu erfahren.

Wann fand der Aktiensplit von MITT-PC statt?

AG Mortgage Investment Trust Inc 8.00% Series C Fixed-to-Floati hat in der Vergangenheit Aktiensplits durchgeführt. Diese Änderungen sind in , 25.23 und -0.16% nach den Kapitalmaßnahmen sichtbar.

Tagesspanne
25.17 25.24
Jahresspanne
24.55 26.00
Vorheriger Schlusskurs
25.23
Eröffnung
25.20
Bid
25.17
Ask
25.47
Tief
25.17
Hoch
25.24
Volumen
22
Tagesänderung
-0.24%
Monatsänderung
0.28%
6-Monatsänderung
-0.16%
Jahresänderung
-0.16%
30 September, Dienstag
10:00
USD
Fed Gouverneur Jefferson spricht
Akt
Erw
Vorh
13:00
USD
S&P/CS Home Preisindex Composite-20 y/y
Akt
Erw
1.7%
Vorh
2.1%
13:00
USD
S&P/CS Hauspreis-Index, Composite-20 n.s.a. m/m
Akt
Erw
-0.4%
Vorh
0.0%
13:45
USD
MNI Chicago, Geschäftsklima
Akt
Erw
45.8
Vorh
41.5
14:00
USD
JOLTS Stellenangebote
Akt
Erw
7.326 M
Vorh
7.181 M
14:00
USD
CB Verbrauchervertrauensindex
Akt
Erw
100.7
Vorh
97.4