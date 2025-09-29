クォートセクション
MITT-PC: AG Mortgage Investment Trust Inc 8.00% Series C Fixed-to-Floati

25.17 USD 0.06 (0.24%)
セクター: 不動産 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

MITT-PCの今日の為替レートは、-0.24%変化しました。日中、通貨は1あたり25.17の安値と25.24の高値で取引されました。

AG Mortgage Investment Trust Inc 8.00% Series C Fixed-to-Floatiダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

よくあるご質問

MITT-PC株の現在の価格は？

AG Mortgage Investment Trust Inc 8.00% Series C Fixed-to-Floatiの株価は本日25.17です。-0.24%内で取引され、前日の終値は25.23、取引量は22に達しました。MITT-PCのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。

AG Mortgage Investment Trust Inc 8.00% Series C Fixed-to-Floatiの株は配当を出しますか？

AG Mortgage Investment Trust Inc 8.00% Series C Fixed-to-Floatiの現在の価格は25.17です。配当方針は会社によりますが、投資家は-0.16%やUSDにも注目します。MITT-PCの動きはライブチャートで確認できます。

MITT-PC株を買う方法は？

AG Mortgage Investment Trust Inc 8.00% Series C Fixed-to-Floatiの株は現在25.17で購入可能です。注文は通常25.17または25.47付近で行われ、22や-0.12%が市場の動きを示します。MITT-PCの最新情報はライブチャートで確認できます。

MITT-PC株に投資する方法は？

AG Mortgage Investment Trust Inc 8.00% Series C Fixed-to-Floatiへの投資では、年間の値幅24.55 - 26.00と現在の25.17を考慮します。注文は多くの場合25.17や25.47で行われる前に、0.28%や-0.16%と比較されます。MITT-PCの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。

AG Mortgage Investment Trust, Inc.の株の最高値は？

AG Mortgage Investment Trust, Inc.の過去1年の最高値は26.00でした。24.55 - 26.00内で株価は大きく変動し、25.23と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。AG Mortgage Investment Trust Inc 8.00% Series C Fixed-to-Floatiのパフォーマンスはライブチャートで確認できます。

AG Mortgage Investment Trust, Inc.の株の最低値は？

AG Mortgage Investment Trust, Inc.(MITT-PC)の年間最安値は24.55でした。現在の25.17や24.55 - 26.00と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。MITT-PCの動きはライブチャートで確認できます。

MITT-PCの株式分割はいつ行われましたか？

AG Mortgage Investment Trust Inc 8.00% Series C Fixed-to-Floatiは過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、25.23、-0.16%に企業行動後の影響として反映されます。

1日のレンジ
25.17 25.24
1年のレンジ
24.55 26.00
以前の終値
25.23
始値
25.20
買値
25.17
買値
25.47
安値
25.17
高値
25.24
出来高
22
1日の変化
-0.24%
1ヶ月の変化
0.28%
6ヶ月の変化
-0.16%
1年の変化
-0.16%
