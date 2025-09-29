- Обзор рынка
MITT-PC: AG Mortgage Investment Trust Inc 8.00% Series C Fixed-to-Floati
Курс MITT-PC за сегодня изменился на -0.24%. При этом минимальная цена на торгах достигала 25.17, а максимальная — 25.24.
Следите за динамикой AG Mortgage Investment Trust Inc 8.00% Series C Fixed-to-Floati. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций MITT-PC сегодня?
AG Mortgage Investment Trust Inc 8.00% Series C Fixed-to-Floati (MITT-PC) сегодня оценивается на уровне 25.17. Инструмент торгуется в пределах -0.24%, вчерашнее закрытие составило 25.23, а торговый объем достиг 22. Всю динамику можно отследить на ценовом графике MITT-PC в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям AG Mortgage Investment Trust Inc 8.00% Series C Fixed-to-Floati?
AG Mortgage Investment Trust Inc 8.00% Series C Fixed-to-Floati в настоящее время оценивается в 25.17. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -0.16% и USD. Отслеживайте движения MITT-PC на графике в реальном времени.
Как купить акции MITT-PC?
Вы можете купить акции AG Mortgage Investment Trust Inc 8.00% Series C Fixed-to-Floati (MITT-PC) по текущей цене 25.17. Ордера обычно размещаются около 25.17 или 25.47, тогда как 22 и -0.12% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения MITT-PC на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции MITT-PC?
Инвестирование в AG Mortgage Investment Trust Inc 8.00% Series C Fixed-to-Floati предполагает учет годового диапазона 24.55 - 26.00 и текущей цены 25.17. Многие сравнивают 0.28% и -0.16% перед размещением ордеров на 25.17 или 25.47. Изучайте ежедневные изменения цены MITT-PC на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции AG Mortgage Investment Trust, Inc.?
Самая высокая цена AG Mortgage Investment Trust, Inc. (MITT-PC) за последний год составила 26.00. Акции заметно колебались в пределах 24.55 - 26.00, сравнение с 25.23 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику AG Mortgage Investment Trust Inc 8.00% Series C Fixed-to-Floati на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции AG Mortgage Investment Trust, Inc.?
Самая низкая цена AG Mortgage Investment Trust, Inc. (MITT-PC) за год составила 24.55. Сравнение с текущими 25.17 и 24.55 - 26.00 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения MITT-PC во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций MITT-PC?
В прошлом AG Mortgage Investment Trust Inc 8.00% Series C Fixed-to-Floati проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 25.23 и -0.16% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 25.23
- Open
- 25.20
- Bid
- 25.17
- Ask
- 25.47
- Low
- 25.17
- High
- 25.24
- Объем
- 22
- Дневное изменение
- -0.24%
- Месячное изменение
- 0.28%
- 6-месячное изменение
- -0.16%
- Годовое изменение
- -0.16%
