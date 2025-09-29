КотировкиРазделы
MITT-PC: AG Mortgage Investment Trust Inc 8.00% Series C Fixed-to-Floati

25.17 USD 0.06 (0.24%)
Сектор: Недвижимость Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс MITT-PC за сегодня изменился на -0.24%. При этом минимальная цена на торгах достигала 25.17, а максимальная — 25.24.

Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций MITT-PC сегодня?

AG Mortgage Investment Trust Inc 8.00% Series C Fixed-to-Floati (MITT-PC) сегодня оценивается на уровне 25.17. Инструмент торгуется в пределах -0.24%, вчерашнее закрытие составило 25.23, а торговый объем достиг 22. Всю динамику можно отследить на ценовом графике MITT-PC в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям AG Mortgage Investment Trust Inc 8.00% Series C Fixed-to-Floati?

AG Mortgage Investment Trust Inc 8.00% Series C Fixed-to-Floati в настоящее время оценивается в 25.17. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -0.16% и USD. Отслеживайте движения MITT-PC на графике в реальном времени.

Как купить акции MITT-PC?

Вы можете купить акции AG Mortgage Investment Trust Inc 8.00% Series C Fixed-to-Floati (MITT-PC) по текущей цене 25.17. Ордера обычно размещаются около 25.17 или 25.47, тогда как 22 и -0.12% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения MITT-PC на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции MITT-PC?

Инвестирование в AG Mortgage Investment Trust Inc 8.00% Series C Fixed-to-Floati предполагает учет годового диапазона 24.55 - 26.00 и текущей цены 25.17. Многие сравнивают 0.28% и -0.16% перед размещением ордеров на 25.17 или 25.47. Изучайте ежедневные изменения цены MITT-PC на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции AG Mortgage Investment Trust, Inc.?

Самая высокая цена AG Mortgage Investment Trust, Inc. (MITT-PC) за последний год составила 26.00. Акции заметно колебались в пределах 24.55 - 26.00, сравнение с 25.23 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику AG Mortgage Investment Trust Inc 8.00% Series C Fixed-to-Floati на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции AG Mortgage Investment Trust, Inc.?

Самая низкая цена AG Mortgage Investment Trust, Inc. (MITT-PC) за год составила 24.55. Сравнение с текущими 25.17 и 24.55 - 26.00 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения MITT-PC во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций MITT-PC?

В прошлом AG Mortgage Investment Trust Inc 8.00% Series C Fixed-to-Floati проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 25.23 и -0.16% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
25.17 25.24
Годовой диапазон
24.55 26.00
Предыдущее закрытие
25.23
Open
25.20
Bid
25.17
Ask
25.47
Low
25.17
High
25.24
Объем
22
Дневное изменение
-0.24%
Месячное изменение
0.28%
6-месячное изменение
-0.16%
Годовое изменение
-0.16%
29 сентября, понедельник
11:30
USD
Выступление управляющего ФРС Уоллера
Акт.
Прог.
Пред.
14:00
USD
Незавершенные продажи на рынке недвижимости м/м
Акт.
4.0%
Прог.
2.0%
Пред.
-0.3%
17:30
USD
Выступление члена Федерального комитета по операциям на открытом рынке Вильямса
Акт.
Прог.
Пред.