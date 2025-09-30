QuotazioniSezioni
MITT-PC
MITT-PC: AG Mortgage Investment Trust Inc 8.00% Series C Fixed-to-Floati

25.17 USD 0.06 (0.24%)
Settore: Immobiliare Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio MITT-PC ha avuto una variazione del -0.24% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 25.17 e ad un massimo di 25.24.

Segui le dinamiche di AG Mortgage Investment Trust Inc 8.00% Series C Fixed-to-Floati. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Intervallo Giornaliero
25.17 25.24
Intervallo Annuale
24.55 26.00
Chiusura Precedente
25.23
Apertura
25.20
Bid
25.17
Ask
25.47
Minimo
25.17
Massimo
25.24
Volume
22
Variazione giornaliera
-0.24%
Variazione Mensile
0.28%
Variazione Semestrale
-0.16%
Variazione Annuale
-0.16%
30 settembre, martedì
10:00
USD
Discorso del Governatore della Fed Jefferson
Agire
Fcst
Prev
13:00
USD
S&amp;P/CS HPI Composite-20 anni su 20
Agire
Fcst
1.7%
Prev
2.1%
13:00
USD
S&amp;P/CS HPI Composite-20 non destagionalizzato m/m
Agire
Fcst
-0.4%
Prev
0.0%
13:45
USD
MNI Chicago Business Barometer
Agire
Fcst
45.8
Prev
41.5
14:00
USD
Offerte di lavoro JOLTS
Agire
Fcst
7.326 M
Prev
7.181 M
14:00
USD
Indicatore di Fiducia dei Consumatori
Agire
Fcst
100.7
Prev
97.4