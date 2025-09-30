- Panoramica
MITT-PC: AG Mortgage Investment Trust Inc 8.00% Series C Fixed-to-Floati
Il tasso di cambio MITT-PC ha avuto una variazione del -0.24% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 25.17 e ad un massimo di 25.24.
Segui le dinamiche di AG Mortgage Investment Trust Inc 8.00% Series C Fixed-to-Floati. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
Domande Frequenti
Qual è il prezzo delle azioni MITT-PC oggi?
Oggi le azioni AG Mortgage Investment Trust Inc 8.00% Series C Fixed-to-Floati sono prezzate a 25.17. Viene scambiato all'interno di -0.24%, la chiusura di ieri è stata 25.23 e il volume degli scambi ha raggiunto 22. Il grafico dei prezzi in tempo reale di MITT-PC mostra questi aggiornamenti.
Le azioni AG Mortgage Investment Trust Inc 8.00% Series C Fixed-to-Floati pagano dividendi?
AG Mortgage Investment Trust Inc 8.00% Series C Fixed-to-Floati è attualmente valutato a 25.17. La politica dei dividendi dipende dall'azienda, mentre gli investitori osservano anche -0.16% e USD. Visualizza il grafico in tempo reale per monitorare i movimenti di MITT-PC.
Come acquistare azioni MITT-PC?
Puoi acquistare azioni AG Mortgage Investment Trust Inc 8.00% Series C Fixed-to-Floati al prezzo attuale di 25.17. Gli ordini vengono solitamente effettuati in prossimità di 25.17 o 25.47, mentre 22 e -0.12% mostrano l'attività del mercato. Segui oggi stesso gli aggiornamenti di MITT-PC sul grafico in tempo reale.
Come investire in azioni MITT-PC?
Investire in AG Mortgage Investment Trust Inc 8.00% Series C Fixed-to-Floati implica considerare l'intervallo annuale 24.55 - 26.00 e il prezzo attuale 25.17. Molti confrontano 0.28% e -0.16% prima di effettuare ordini su 25.17 o 25.47. Esplora in tempo reale il grafico dei prezzi di MITT-PC con le variazioni giornaliere.
Quali sono i prezzi più alti delle azioni AG Mortgage Investment Trust, Inc.?
Il prezzo massimo di AG Mortgage Investment Trust, Inc. nell'ultimo anno è stato 26.00. All'interno di 24.55 - 26.00, il titolo ha subito notevoli fluttuazioni e il confronto con 25.23 aiuta a individuare i livelli di resistenza. Traccia l'andamento di AG Mortgage Investment Trust Inc 8.00% Series C Fixed-to-Floati utilizzando il grafico in tempo reale.
Quali sono i prezzi più bassi delle azioni AG Mortgage Investment Trust, Inc.?
Il prezzo più basso di AG Mortgage Investment Trust, Inc. (MITT-PC) nel corso dell'anno è stato 24.55. Confrontandolo con gli attuali 25.17 e 24.55 - 26.00 si evidenziano potenziali punti di ingresso a lungo termine. Guarda MITT-PC muoversi sul grafico in tempo reale per maggiori dettagli.
Quando è avvenuto il frazionamento azionario di MITT-PC?
AG Mortgage Investment Trust Inc 8.00% Series C Fixed-to-Floati ha attraversato storicamente divisioni azionarie. Questi cambiamenti, dopo le azioni aziendali sono visibili in , 25.23 e -0.16%.
- Chiusura Precedente
- 25.23
- Apertura
- 25.20
- Bid
- 25.17
- Ask
- 25.47
- Minimo
- 25.17
- Massimo
- 25.24
- Volume
- 22
- Variazione giornaliera
- -0.24%
- Variazione Mensile
- 0.28%
- Variazione Semestrale
- -0.16%
- Variazione Annuale
- -0.16%
