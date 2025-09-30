- Visão do mercado
MFAO: MFA FINANCIAL, INC.
A taxa do MFAO para hoje mudou para 0.04%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 25.20 e o mais alto foi 25.30.
Veja a dinâmica do par de moedas MFA FINANCIAL, INC.. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Perguntas frequentes
Qual é o preço das ações de MFAO hoje?
Hoje MFA FINANCIAL, INC. (MFAO) está avaliado em 25.28. O instrumento é negociado dentro de 0.04%, o fechamento de ontem foi 25.27, e o volume de negociação atingiu 33. Toda a dinâmica pode ser acompanhada no gráfico de preços de MFAO em tempo real.
As ações de MFA FINANCIAL, INC. pagam dividendos?
Atualmente MFA FINANCIAL, INC. está avaliado em 25.28. A política de dividendos depende da empresa, enquanto investidores também acompanham -2.09% e USD. Monitore os movimentos de MFAO no gráfico em tempo real.
Como comprar ações de MFAO?
Você pode comprar ações de MFA FINANCIAL, INC. (MFAO) pelo preço atual 25.28. Ordens geralmente são executadas perto de 25.28 ou 25.58, enquanto 33 e 0.20% mostram a atividade do mercado. Monitore as mudanças de MFAO no gráfico em tempo real.
Como investir em ações de MFAO?
Investir em MFA FINANCIAL, INC. envolve considerar a faixa anual 24.27 - 25.82 e o preço atual 25.28. Muitos comparam -0.47% e -0.20% antes de enviar ordens em 25.28 ou 25.58. Estude as mudanças diárias de preço de MFAO no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais altos das ações MFA FINANCIAL, INC.?
O maior preço de MFA FINANCIAL, INC. (MFAO) no último ano foi 25.82. As ações oscilaram bastante dentro de 24.27 - 25.82, e a comparação com 25.27 ajuda a identificar resistências. Monitore a dinâmica de MFA FINANCIAL, INC. no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais baixos das ações MFA FINANCIAL, INC.?
O menor preço de MFA FINANCIAL, INC. (MFAO) no ano foi 24.27. A comparação com o preço atual 25.28 e 24.27 - 25.82 mostra possíveis pontos de entrada de longo prazo. Estude os movimentos de MFAO em detalhes no gráfico em tempo real.
Quando ocorreu o desdobramento das ações de MFAO?
No passado MFA FINANCIAL, INC. passou por um desdobramento de ações. Essas mudanças aparecem em , 25.27 e -2.09% após os eventos corporativos.
- Fechamento anterior
- 25.27
- Open
- 25.23
- Bid
- 25.28
- Ask
- 25.58
- Low
- 25.20
- High
- 25.30
- Volume
- 33
- Mudança diária
- 0.04%
- Mudança mensal
- -0.47%
- Mudança de 6 meses
- -0.20%
- Mudança anual
- -2.09%
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- Atu.
-
- Projeç.
- 1.7%
- Prév.
- 2.1%
- Atu.
-
- Projeç.
- -0.4%
- Prév.
- 0.0%
- Atu.
-
- Projeç.
- 45.8
- Prév.
- 41.5
- Atu.
-
- Projeç.
- 7.326 milh
- Prév.
- 7.181 milh
- Atu.
-
- Projeç.
- 100.7
- Prév.
- 97.4