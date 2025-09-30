- Aperçu
MFAO: MFA FINANCIAL, INC.
Le taux de change de MFAO a changé de 0.04% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 25.20 et à un maximum de 25.30.
Suivez la dynamique MFA FINANCIAL, INC.. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Foire Aux Questions
Quel est le prix de l'action MFAO aujourd'hui ?
L'action MFA FINANCIAL, INC. est cotée à 25.28 aujourd'hui. Elle se négocie dans 0.04%, a clôturé hier à 25.27 et son volume d'échange a atteint 33. Le graphique en temps réel du cours de MFAO présente ces mises à jour.
L'action MFA FINANCIAL, INC. verse-t-elle des dividendes ?
MFA FINANCIAL, INC. est actuellement valorisé à 25.28. La politique de dividendes dépend de l'entreprise, et les investisseurs surveillent également -2.09% et USD. Consultez le graphique en direct pour suivre l'évolution de MFAO.
Comment acheter des actions MFAO ?
Vous pouvez acheter des actions MFA FINANCIAL, INC. au cours actuel de 25.28. Les ordres sont généralement placés à proximité de 25.28 ou de 25.58, le 33 et le 0.20% indiquent l'activité du marché. Suivez l'évolution de MFAO sur le graphique en direct dès aujourd'hui.
Comment investir dans l'action MFAO ?
Investir dans MFA FINANCIAL, INC. implique de prendre en compte la fourchette annuelle 24.27 - 25.82 et le prix actuel 25.28. Beaucoup comparent -0.47% et -0.20% avant de passer des ordres à 25.28 ou 25.58. Consultez le graphique du cours de MFAO en temps réel et les variations quotidiennes.
Quels sont les prix les plus élevés de l'action MFA FINANCIAL, INC. ?
Le cours le plus élevé de MFA FINANCIAL, INC. l'année dernière était 25.82. Au cours de 24.27 - 25.82, l'action a connu des fluctuations importantes, et la comparaison avec 25.27 permet d'identifier les niveaux de résistance. Suivez la performance de MFA FINANCIAL, INC. sur le graphique en temps réel.
Quels sont les prix les plus bas de l'action MFA FINANCIAL, INC. ?
Le cours le plus bas de MFA FINANCIAL, INC. (MFAO) sur l'année a été 24.27. Sa comparaison avec 25.28 et 24.27 - 25.82 actuels révèle des points d'entrée potentiels à long terme. Suivez l'évolution de MFAO sur le graphique en direct pour plus de détails.
Quand l'action MFAO a-t-elle été divisée ?
MFA FINANCIAL, INC. a connu des fractionnements d'actions par le passé. Ces changements sont visibles dans , 25.27 et -2.09% après les opérations sur titres.
- Clôture Précédente
- 25.27
- Ouverture
- 25.23
- Bid
- 25.28
- Ask
- 25.58
- Plus Bas
- 25.20
- Plus Haut
- 25.30
- Volume
- 33
- Changement quotidien
- 0.04%
- Changement Mensuel
- -0.47%
- Changement à 6 Mois
- -0.20%
- Changement Annuel
- -2.09%
- Act
-
- Fcst
- Prev
- Act
-
- Fcst
- 1.7%
- Prev
- 2.1%
- Act
-
- Fcst
- -0.4%
- Prev
- 0.0%
- Act
-
- Fcst
- 45.8
- Prev
- 41.5
- Act
-
- Fcst
- 7.326 M
- Prev
- 7.181 M
- Act
-
- Fcst
- 100.7
- Prev
- 97.4