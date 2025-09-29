报价部分
货币 / MFAO
回到股票

MFAO: MFA FINANCIAL, INC.

25.28 USD 0.01 (0.04%)
版块: 其他交易品种 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar

今日MFAO汇率已更改0.04%。当日，交易品种以低点25.20和高点25.30进行交易。

关注MFA FINANCIAL, INC.动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

常见问题解答

MFAO股票今天的价格是多少？

MFA FINANCIAL, INC.股票今天的定价为25.28。它在0.04%范围内交易，昨天的收盘价为25.27，交易量达到33。MFAO的实时价格图表显示了这些更新。

MFA FINANCIAL, INC.股票是否支付股息？

MFA FINANCIAL, INC.目前的价值为25.28。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-2.09%和USD。实时查看图表以跟踪MFAO走势。

如何购买MFAO股票？

您可以以25.28的当前价格购买MFA FINANCIAL, INC.股票。订单通常设置在25.28或25.58附近，而33和0.20%显示市场活动。立即关注MFAO的实时图表更新。

如何投资MFAO股票？

投资MFA FINANCIAL, INC.需要考虑年度范围24.27 - 25.82和当前价格25.28。许多人在以25.28或25.58下订单之前，会比较-0.47%和。实时查看MFAO价格图表，了解每日变化。

MFA FINANCIAL, INC.股票的最高价格是多少？

在过去一年中，MFA FINANCIAL, INC.的最高价格是25.82。在24.27 - 25.82内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪MFA FINANCIAL, INC.的绩效。

MFA FINANCIAL, INC.股票的最低价格是多少？

MFA FINANCIAL, INC.（MFAO）的最低价格为24.27。将其与当前的25.28和24.27 - 25.82进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看MFAO在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

MFAO股票是什么时候拆分的？

MFA FINANCIAL, INC.历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、25.27和-2.09%中可见。

日范围
25.20 25.30
年范围
24.27 25.82
前一天收盘价
25.27
开盘价
25.23
卖价
25.28
买价
25.58
最低价
25.20
最高价
25.30
交易量
33
日变化
0.04%
月变化
-0.47%
6个月变化
-0.20%
年变化
-2.09%
29 九月, 星期一
11:30
USD
美联储理事Waller讲话
实际值
预测值
前值
14:00
USD
成屋销售指数月率 m/m
实际值
4.0%
预测值
2.0%
前值
-0.3%
17:30
USD
FOMC成员Williams讲话
实际值
预测值
前值