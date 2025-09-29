MFAO股票今天的价格是多少？ MFA FINANCIAL, INC.股票今天的定价为25.28。它在0.04%范围内交易，昨天的收盘价为25.27，交易量达到33。MFAO的实时价格图表显示了这些更新。

MFA FINANCIAL, INC.股票是否支付股息？ MFA FINANCIAL, INC.目前的价值为25.28。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-2.09%和USD。实时查看图表以跟踪MFAO走势。

如何购买MFAO股票？ 您可以以25.28的当前价格购买MFA FINANCIAL, INC.股票。订单通常设置在25.28或25.58附近，而33和0.20%显示市场活动。立即关注MFAO的实时图表更新。

如何投资MFAO股票？ 投资MFA FINANCIAL, INC.需要考虑年度范围24.27 - 25.82和当前价格25.28。许多人在以25.28或25.58下订单之前，会比较-0.47%和。实时查看MFAO价格图表，了解每日变化。

MFA FINANCIAL, INC.股票的最高价格是多少？ 在过去一年中，MFA FINANCIAL, INC.的最高价格是25.82。在24.27 - 25.82内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪MFA FINANCIAL, INC.的绩效。

MFA FINANCIAL, INC.股票的最低价格是多少？ MFA FINANCIAL, INC.（MFAO）的最低价格为24.27。将其与当前的25.28和24.27 - 25.82进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看MFAO在图表上的实时走势以获取更多详细信息。