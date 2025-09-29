MFAO: MFA FINANCIAL, INC.
今日MFAO汇率已更改0.04%。当日，交易品种以低点25.20和高点25.30进行交易。
关注MFA FINANCIAL, INC.动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
常见问题解答
MFAO股票今天的价格是多少？
MFA FINANCIAL, INC.股票今天的定价为25.28。它在0.04%范围内交易，昨天的收盘价为25.27，交易量达到33。MFAO的实时价格图表显示了这些更新。
MFA FINANCIAL, INC.股票是否支付股息？
MFA FINANCIAL, INC.目前的价值为25.28。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-2.09%和USD。实时查看图表以跟踪MFAO走势。
如何购买MFAO股票？
您可以以25.28的当前价格购买MFA FINANCIAL, INC.股票。订单通常设置在25.28或25.58附近，而33和0.20%显示市场活动。立即关注MFAO的实时图表更新。
如何投资MFAO股票？
投资MFA FINANCIAL, INC.需要考虑年度范围24.27 - 25.82和当前价格25.28。许多人在以25.28或25.58下订单之前，会比较-0.47%和。实时查看MFAO价格图表，了解每日变化。
MFA FINANCIAL, INC.股票的最高价格是多少？
在过去一年中，MFA FINANCIAL, INC.的最高价格是25.82。在24.27 - 25.82内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪MFA FINANCIAL, INC.的绩效。
MFA FINANCIAL, INC.股票的最低价格是多少？
MFA FINANCIAL, INC.（MFAO）的最低价格为24.27。将其与当前的25.28和24.27 - 25.82进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看MFAO在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
MFAO股票是什么时候拆分的？
MFA FINANCIAL, INC.历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、25.27和-2.09%中可见。
- 前一天收盘价
- 25.27
- 开盘价
- 25.23
- 卖价
- 25.28
- 买价
- 25.58
- 最低价
- 25.20
- 最高价
- 25.30
- 交易量
- 33
- 日变化
- 0.04%
- 月变化
- -0.47%
- 6个月变化
- -0.20%
- 年变化
- -2.09%
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 实际值
- 4.0%
- 预测值
- 2.0%
- 前值
- -0.3%
- 实际值
-
- 预测值
- 前值