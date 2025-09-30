- Panoramica
MFAO: MFA FINANCIAL, INC.
Il tasso di cambio MFAO ha avuto una variazione del 0.04% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 25.20 e ad un massimo di 25.30.
Segui le dinamiche di MFA FINANCIAL, INC.. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
Domande Frequenti
Qual è il prezzo delle azioni MFAO oggi?
Oggi le azioni MFA FINANCIAL, INC. sono prezzate a 25.28. Viene scambiato all'interno di 0.04%, la chiusura di ieri è stata 25.27 e il volume degli scambi ha raggiunto 33. Il grafico dei prezzi in tempo reale di MFAO mostra questi aggiornamenti.
Le azioni MFA FINANCIAL, INC. pagano dividendi?
MFA FINANCIAL, INC. è attualmente valutato a 25.28. La politica dei dividendi dipende dall'azienda, mentre gli investitori osservano anche -2.09% e USD. Visualizza il grafico in tempo reale per monitorare i movimenti di MFAO.
Come acquistare azioni MFAO?
Puoi acquistare azioni MFA FINANCIAL, INC. al prezzo attuale di 25.28. Gli ordini vengono solitamente effettuati in prossimità di 25.28 o 25.58, mentre 33 e 0.20% mostrano l'attività del mercato. Segui oggi stesso gli aggiornamenti di MFAO sul grafico in tempo reale.
Come investire in azioni MFAO?
Investire in MFA FINANCIAL, INC. implica considerare l'intervallo annuale 24.27 - 25.82 e il prezzo attuale 25.28. Molti confrontano -0.47% e -0.20% prima di effettuare ordini su 25.28 o 25.58. Esplora in tempo reale il grafico dei prezzi di MFAO con le variazioni giornaliere.
Quali sono i prezzi più alti delle azioni MFA FINANCIAL, INC.?
Il prezzo massimo di MFA FINANCIAL, INC. nell'ultimo anno è stato 25.82. All'interno di 24.27 - 25.82, il titolo ha subito notevoli fluttuazioni e il confronto con 25.27 aiuta a individuare i livelli di resistenza. Traccia l'andamento di MFA FINANCIAL, INC. utilizzando il grafico in tempo reale.
Quali sono i prezzi più bassi delle azioni MFA FINANCIAL, INC.?
Il prezzo più basso di MFA FINANCIAL, INC. (MFAO) nel corso dell'anno è stato 24.27. Confrontandolo con gli attuali 25.28 e 24.27 - 25.82 si evidenziano potenziali punti di ingresso a lungo termine. Guarda MFAO muoversi sul grafico in tempo reale per maggiori dettagli.
Quando è avvenuto il frazionamento azionario di MFAO?
MFA FINANCIAL, INC. ha attraversato storicamente divisioni azionarie. Questi cambiamenti, dopo le azioni aziendali sono visibili in , 25.27 e -2.09%.
- Chiusura Precedente
- 25.27
- Apertura
- 25.23
- Bid
- 25.28
- Ask
- 25.58
- Minimo
- 25.20
- Massimo
- 25.30
- Volume
- 33
- Variazione giornaliera
- 0.04%
- Variazione Mensile
- -0.47%
- Variazione Semestrale
- -0.20%
- Variazione Annuale
- -2.09%
- Agire
-
- Fcst
- Prev
- Agire
-
- Fcst
- 1.7%
- Prev
- 2.1%
- Agire
-
- Fcst
- -0.4%
- Prev
- 0.0%
- Agire
-
- Fcst
- 45.8
- Prev
- 41.5
- Agire
-
- Fcst
- 7.326 M
- Prev
- 7.181 M
- Agire
-
- Fcst
- 100.7
- Prev
- 97.4