MFAO: MFA FINANCIAL, INC.
Der Wechselkurs von MFAO hat sich für heute um 0.04% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 25.20 bis zu einem Hoch von 25.30 gehandelt.
Verfolgen Sie die MFA FINANCIAL, INC.-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
Häufige Fragen
Wie ist der Aktienkurs von MFAO heute?
Die Aktie von MFA FINANCIAL, INC. (MFAO) notiert heute bei 25.28. Sie wird innerhalb einer Spanne von 0.04% gehandelt, der gestrige Schlusskurs lag bei 25.27 und das Handelsvolumen erreichte 33. Das Live-Chart von MFAO zeigt diese Aktualisierungen.
Zahlt die Aktie MFAO Dividenden?
MFA FINANCIAL, INC. wird derzeit mit 25.28 bewertet. Die Dividendenpolitik hängt vom jeweiligen Unternehmen ab, während Anleger auch -2.09% und USD im Auge behalten. Sehen Sie sich das Chart live an, um die Bewegungen von MFAO zu verfolgen.
Wie kaufe ich MFAO-Aktien?
Sie können Aktien von MFA FINANCIAL, INC. (MFAO) zum aktuellen Kurs von 25.28 kaufen. Aufträge werden in der Regel nahe 25.28 oder 25.58 platziert, während 33 und 0.20% die Marktaktivität widerspiegeln. Verfolgen Sie heute die Aktualisierungen von MFAO auf dem Live-Chart.
Wie investiert man in MFAO-Aktien?
Bei einer Investition in MFA FINANCIAL, INC. müssen die jährliche Spanne 24.27 - 25.82 und der aktuelle Kurs 25.28 berücksichtigt werden. Viele vergleichen -0.47% und -0.20%, bevor sie Orders zu 25.28 oder 25.58 platzieren. Entdecken Sie den Live-Chart mit den täglichen Kursänderungen von MFAO.
Was sind die höchsten Kurse der Aktie von MFA FINANCIAL, INC.?
Der höchste Kurs von MFA FINANCIAL, INC. (MFAO) im vergangenen Jahr lag bei 25.82. Innerhalb von 24.27 - 25.82 schwankte die Aktie deutlich, und ein Vergleich mit 25.27 hilft dabei, Widerstandsniveaus zu erkennen. Verfolgen Sie die Entwicklung von MFA FINANCIAL, INC. mithilfe des Live-Charts.
Was sind die niedrigsten Kurse der Aktie von MFA FINANCIAL, INC.?
Der niedrigste Kurs von MFA FINANCIAL, INC. (MFAO) im Laufe des Jahres betrug 24.27. Ein Vergleich mit dem aktuellen Kurs 25.28 und der Spanne 24.27 - 25.82 zeigt potenzielle, langfristige Einstiegspunkte auf. Beobachten Sie die Bewegungen von MFAO live auf dem Chart, um weitere Details zu erfahren.
Wann fand der Aktiensplit von MFAO statt?
MFA FINANCIAL, INC. hat in der Vergangenheit Aktiensplits durchgeführt. Diese Änderungen sind in , 25.27 und -2.09% nach den Kapitalmaßnahmen sichtbar.
- Vorheriger Schlusskurs
- 25.27
- Eröffnung
- 25.23
- Bid
- 25.28
- Ask
- 25.58
- Tief
- 25.20
- Hoch
- 25.30
- Volumen
- 33
- Tagesänderung
- 0.04%
- Monatsänderung
- -0.47%
- 6-Monatsänderung
- -0.20%
- Jahresänderung
- -2.09%
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- Akt
-
- Erw
- 1.7%
- Vorh
- 2.1%
- Akt
-
- Erw
- -0.4%
- Vorh
- 0.0%
- Akt
-
- Erw
- 45.8
- Vorh
- 41.5
- Akt
-
- Erw
- 7.326 M
- Vorh
- 7.181 M
- Akt
-
- Erw
- 100.7
- Vorh
- 97.4