MFAO: MFA FINANCIAL, INC.
Курс MFAO за сегодня изменился на 0.04%. При этом минимальная цена на торгах достигала 25.20, а максимальная — 25.30.
Следите за динамикой MFA FINANCIAL, INC.. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций MFAO сегодня?
MFA FINANCIAL, INC. (MFAO) сегодня оценивается на уровне 25.28. Инструмент торгуется в пределах 0.04%, вчерашнее закрытие составило 25.27, а торговый объем достиг 28. Всю динамику можно отследить на ценовом графике MFAO в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям MFA FINANCIAL, INC.?
MFA FINANCIAL, INC. в настоящее время оценивается в 25.28. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -2.09% и USD. Отслеживайте движения MFAO на графике в реальном времени.
Как купить акции MFAO?
Вы можете купить акции MFA FINANCIAL, INC. (MFAO) по текущей цене 25.28. Ордера обычно размещаются около 25.28 или 25.58, тогда как 28 и 0.20% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения MFAO на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции MFAO?
Инвестирование в MFA FINANCIAL, INC. предполагает учет годового диапазона 24.27 - 25.82 и текущей цены 25.28. Многие сравнивают -0.47% и -0.20% перед размещением ордеров на 25.28 или 25.58. Изучайте ежедневные изменения цены MFAO на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции MFA FINANCIAL, INC.?
Самая высокая цена MFA FINANCIAL, INC. (MFAO) за последний год составила 25.82. Акции заметно колебались в пределах 24.27 - 25.82, сравнение с 25.27 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику MFA FINANCIAL, INC. на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции MFA FINANCIAL, INC.?
Самая низкая цена MFA FINANCIAL, INC. (MFAO) за год составила 24.27. Сравнение с текущими 25.28 и 24.27 - 25.82 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения MFAO во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций MFAO?
В прошлом MFA FINANCIAL, INC. проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 25.27 и -2.09% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 25.27
- Open
- 25.23
- Bid
- 25.28
- Ask
- 25.58
- Low
- 25.20
- High
- 25.30
- Объем
- 28
- Дневное изменение
- 0.04%
- Месячное изменение
- -0.47%
- 6-месячное изменение
- -0.20%
- Годовое изменение
- -2.09%
- Акт.
- Прог.
- Пред.
- Акт.
- 4.0%
- Прог.
- 2.0%
- Пред.
- -0.3%