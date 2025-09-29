КотировкиРазделы
Валюты / MFAO
Назад в Рынок акций США

MFAO: MFA FINANCIAL, INC.

25.28 USD 0.01 (0.04%)
Сектор: Другие символы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс MFAO за сегодня изменился на 0.04%. При этом минимальная цена на торгах достигала 25.20, а максимальная — 25.30.

Следите за динамикой MFA FINANCIAL, INC.. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

График на весь экран
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций MFAO сегодня?

MFA FINANCIAL, INC. (MFAO) сегодня оценивается на уровне 25.28. Инструмент торгуется в пределах 0.04%, вчерашнее закрытие составило 25.27, а торговый объем достиг 28. Всю динамику можно отследить на ценовом графике MFAO в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям MFA FINANCIAL, INC.?

MFA FINANCIAL, INC. в настоящее время оценивается в 25.28. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -2.09% и USD. Отслеживайте движения MFAO на графике в реальном времени.

Как купить акции MFAO?

Вы можете купить акции MFA FINANCIAL, INC. (MFAO) по текущей цене 25.28. Ордера обычно размещаются около 25.28 или 25.58, тогда как 28 и 0.20% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения MFAO на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции MFAO?

Инвестирование в MFA FINANCIAL, INC. предполагает учет годового диапазона 24.27 - 25.82 и текущей цены 25.28. Многие сравнивают -0.47% и -0.20% перед размещением ордеров на 25.28 или 25.58. Изучайте ежедневные изменения цены MFAO на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции MFA FINANCIAL, INC.?

Самая высокая цена MFA FINANCIAL, INC. (MFAO) за последний год составила 25.82. Акции заметно колебались в пределах 24.27 - 25.82, сравнение с 25.27 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику MFA FINANCIAL, INC. на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции MFA FINANCIAL, INC.?

Самая низкая цена MFA FINANCIAL, INC. (MFAO) за год составила 24.27. Сравнение с текущими 25.28 и 24.27 - 25.82 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения MFAO во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций MFAO?

В прошлом MFA FINANCIAL, INC. проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 25.27 и -2.09% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
25.20 25.30
Годовой диапазон
24.27 25.82
Предыдущее закрытие
25.27
Open
25.23
Bid
25.28
Ask
25.58
Low
25.20
High
25.30
Объем
28
Дневное изменение
0.04%
Месячное изменение
-0.47%
6-месячное изменение
-0.20%
Годовое изменение
-2.09%
29 сентября, понедельник
11:30
USD
Выступление управляющего ФРС Уоллера
Акт.
Прог.
Пред.
14:00
USD
Незавершенные продажи на рынке недвижимости м/м
Акт.
4.0%
Прог.
2.0%
Пред.
-0.3%
17:30
USD
Выступление члена Федерального комитета по операциям на открытом рынке Вильямса
Акт.
Прог.
Пред.