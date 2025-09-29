クォートセクション
MFAO: MFA FINANCIAL, INC.

25.28 USD 0.01 (0.04%)
セクター: その他の銘柄 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

MFAOの今日の為替レートは、0.04%変化しました。日中、通貨は1あたり25.20の安値と25.30の高値で取引されました。

MFA FINANCIAL, INC.ダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

よくあるご質問

MFAO株の現在の価格は？

MFA FINANCIAL, INC.の株価は本日25.28です。0.04%内で取引され、前日の終値は25.27、取引量は33に達しました。MFAOのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。

MFA FINANCIAL, INC.の株は配当を出しますか？

MFA FINANCIAL, INC.の現在の価格は25.28です。配当方針は会社によりますが、投資家は-2.09%やUSDにも注目します。MFAOの動きはライブチャートで確認できます。

MFAO株を買う方法は？

MFA FINANCIAL, INC.の株は現在25.28で購入可能です。注文は通常25.28または25.58付近で行われ、33や0.20%が市場の動きを示します。MFAOの最新情報はライブチャートで確認できます。

MFAO株に投資する方法は？

MFA FINANCIAL, INC.への投資では、年間の値幅24.27 - 25.82と現在の25.28を考慮します。注文は多くの場合25.28や25.58で行われる前に、-0.47%や-0.20%と比較されます。MFAOの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。

MFA FINANCIAL, INC.の株の最高値は？

MFA FINANCIAL, INC.の過去1年の最高値は25.82でした。24.27 - 25.82内で株価は大きく変動し、25.27と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。MFA FINANCIAL, INC.のパフォーマンスはライブチャートで確認できます。

MFA FINANCIAL, INC.の株の最低値は？

MFA FINANCIAL, INC.(MFAO)の年間最安値は24.27でした。現在の25.28や24.27 - 25.82と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。MFAOの動きはライブチャートで確認できます。

MFAOの株式分割はいつ行われましたか？

MFA FINANCIAL, INC.は過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、25.27、-2.09%に企業行動後の影響として反映されます。

1日のレンジ
25.20 25.30
1年のレンジ
24.27 25.82
以前の終値
25.27
始値
25.23
買値
25.28
買値
25.58
安値
25.20
高値
25.30
出来高
33
1日の変化
0.04%
1ヶ月の変化
-0.47%
6ヶ月の変化
-0.20%
1年の変化
-2.09%
