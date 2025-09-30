- Visão do mercado
MER-PK: Bank of America Corporation Income Capital Obligation Notes ini
A taxa do MER-PK para hoje mudou para -0.03%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 25.4000 e o mais alto foi 25.4700.
Veja a dinâmica do par de moedas Bank of America Corporation Income Capital Obligation Notes ini. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Perguntas frequentes
Qual é o preço das ações de MER-PK hoje?
Hoje Bank of America Corporation Income Capital Obligation Notes ini (MER-PK) está avaliado em 25.4214. O instrumento é negociado dentro de -0.03%, o fechamento de ontem foi 25.4300, e o volume de negociação atingiu 42. Toda a dinâmica pode ser acompanhada no gráfico de preços de MER-PK em tempo real.
As ações de Bank of America Corporation Income Capital Obligation Notes ini pagam dividendos?
Atualmente Bank of America Corporation Income Capital Obligation Notes ini está avaliado em 25.4214. A política de dividendos depende da empresa, enquanto investidores também acompanham -0.78% e USD. Monitore os movimentos de MER-PK no gráfico em tempo real.
Como comprar ações de MER-PK?
Você pode comprar ações de Bank of America Corporation Income Capital Obligation Notes ini (MER-PK) pelo preço atual 25.4214. Ordens geralmente são executadas perto de 25.4214 ou 25.4244, enquanto 42 e -0.19% mostram a atividade do mercado. Monitore as mudanças de MER-PK no gráfico em tempo real.
Como investir em ações de MER-PK?
Investir em Bank of America Corporation Income Capital Obligation Notes ini envolve considerar a faixa anual 25.0300 - 26.4700 e o preço atual 25.4214. Muitos comparam -1.12% e -1.58% antes de enviar ordens em 25.4214 ou 25.4244. Estude as mudanças diárias de preço de MER-PK no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais altos das ações BANK OF AMERICA CORP?
O maior preço de BANK OF AMERICA CORP (MER-PK) no último ano foi 26.4700. As ações oscilaram bastante dentro de 25.0300 - 26.4700, e a comparação com 25.4300 ajuda a identificar resistências. Monitore a dinâmica de Bank of America Corporation Income Capital Obligation Notes ini no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais baixos das ações BANK OF AMERICA CORP?
O menor preço de BANK OF AMERICA CORP (MER-PK) no ano foi 25.0300. A comparação com o preço atual 25.4214 e 25.0300 - 26.4700 mostra possíveis pontos de entrada de longo prazo. Estude os movimentos de MER-PK em detalhes no gráfico em tempo real.
Quando ocorreu o desdobramento das ações de MER-PK?
No passado Bank of America Corporation Income Capital Obligation Notes ini passou por um desdobramento de ações. Essas mudanças aparecem em , 25.4300 e -0.78% após os eventos corporativos.
- Fechamento anterior
- 25.4300
- Open
- 25.4700
- Bid
- 25.4214
- Ask
- 25.4244
- Low
- 25.4000
- High
- 25.4700
- Volume
- 42
- Mudança diária
- -0.03%
- Mudança mensal
- -1.12%
- Mudança de 6 meses
- -1.58%
- Mudança anual
- -0.78%
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- Atu.
-
- Projeç.
- 1.7%
- Prév.
- 2.1%
- Atu.
-
- Projeç.
- -0.4%
- Prév.
- 0.0%
- Atu.
-
- Projeç.
- 45.8
- Prév.
- 41.5
- Atu.
-
- Projeç.
- 7.326 milh
- Prév.
- 7.181 milh
- Atu.
-
- Projeç.
- 100.7
- Prév.
- 97.4