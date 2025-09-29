- Обзор рынка
- Рынок акций США
- Валюты
- Криптовалюты
- Металлы
- Индексы
- Товары
MER-PK: Bank of America Corporation Income Capital Obligation Notes ini
Курс MER-PK за сегодня изменился на 0.04%. При этом минимальная цена на торгах достигала 25.4000, а максимальная — 25.4700.
Следите за динамикой Bank of America Corporation Income Capital Obligation Notes ini. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций MER-PK сегодня?
Bank of America Corporation Income Capital Obligation Notes ini (MER-PK) сегодня оценивается на уровне 25.4402. Инструмент торгуется в пределах 0.04%, вчерашнее закрытие составило 25.4300, а торговый объем достиг 38. Всю динамику можно отследить на ценовом графике MER-PK в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Bank of America Corporation Income Capital Obligation Notes ini?
Bank of America Corporation Income Capital Obligation Notes ini в настоящее время оценивается в 25.4402. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -0.70% и USD. Отслеживайте движения MER-PK на графике в реальном времени.
Как купить акции MER-PK?
Вы можете купить акции Bank of America Corporation Income Capital Obligation Notes ini (MER-PK) по текущей цене 25.4402. Ордера обычно размещаются около 25.4402 или 25.4432, тогда как 38 и -0.12% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения MER-PK на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции MER-PK?
Инвестирование в Bank of America Corporation Income Capital Obligation Notes ini предполагает учет годового диапазона 25.0300 - 26.4700 и текущей цены 25.4402. Многие сравнивают -1.05% и -1.51% перед размещением ордеров на 25.4402 или 25.4432. Изучайте ежедневные изменения цены MER-PK на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции BANK OF AMERICA CORP?
Самая высокая цена BANK OF AMERICA CORP (MER-PK) за последний год составила 26.4700. Акции заметно колебались в пределах 25.0300 - 26.4700, сравнение с 25.4300 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Bank of America Corporation Income Capital Obligation Notes ini на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции BANK OF AMERICA CORP?
Самая низкая цена BANK OF AMERICA CORP (MER-PK) за год составила 25.0300. Сравнение с текущими 25.4402 и 25.0300 - 26.4700 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения MER-PK во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций MER-PK?
В прошлом Bank of America Corporation Income Capital Obligation Notes ini проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 25.4300 и -0.70% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 25.4300
- Open
- 25.4700
- Bid
- 25.4402
- Ask
- 25.4432
- Low
- 25.4000
- High
- 25.4700
- Объем
- 38
- Дневное изменение
- 0.04%
- Месячное изменение
- -1.05%
- 6-месячное изменение
- -1.51%
- Годовое изменение
- -0.70%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
- 4.0%
- Прог.
- 2.0%
- Пред.
- -0.3%