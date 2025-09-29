КотировкиРазделы
Валюты / MER-PK
Назад в Рынок акций США

MER-PK: Bank of America Corporation Income Capital Obligation Notes ini

25.4402 USD 0.0102 (0.04%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс MER-PK за сегодня изменился на 0.04%. При этом минимальная цена на торгах достигала 25.4000, а максимальная — 25.4700.

Следите за динамикой Bank of America Corporation Income Capital Obligation Notes ini. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

График на весь экран
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций MER-PK сегодня?

Bank of America Corporation Income Capital Obligation Notes ini (MER-PK) сегодня оценивается на уровне 25.4402. Инструмент торгуется в пределах 0.04%, вчерашнее закрытие составило 25.4300, а торговый объем достиг 38. Всю динамику можно отследить на ценовом графике MER-PK в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Bank of America Corporation Income Capital Obligation Notes ini?

Bank of America Corporation Income Capital Obligation Notes ini в настоящее время оценивается в 25.4402. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -0.70% и USD. Отслеживайте движения MER-PK на графике в реальном времени.

Как купить акции MER-PK?

Вы можете купить акции Bank of America Corporation Income Capital Obligation Notes ini (MER-PK) по текущей цене 25.4402. Ордера обычно размещаются около 25.4402 или 25.4432, тогда как 38 и -0.12% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения MER-PK на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции MER-PK?

Инвестирование в Bank of America Corporation Income Capital Obligation Notes ini предполагает учет годового диапазона 25.0300 - 26.4700 и текущей цены 25.4402. Многие сравнивают -1.05% и -1.51% перед размещением ордеров на 25.4402 или 25.4432. Изучайте ежедневные изменения цены MER-PK на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции BANK OF AMERICA CORP?

Самая высокая цена BANK OF AMERICA CORP (MER-PK) за последний год составила 26.4700. Акции заметно колебались в пределах 25.0300 - 26.4700, сравнение с 25.4300 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Bank of America Corporation Income Capital Obligation Notes ini на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции BANK OF AMERICA CORP?

Самая низкая цена BANK OF AMERICA CORP (MER-PK) за год составила 25.0300. Сравнение с текущими 25.4402 и 25.0300 - 26.4700 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения MER-PK во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций MER-PK?

В прошлом Bank of America Corporation Income Capital Obligation Notes ini проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 25.4300 и -0.70% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
25.4000 25.4700
Годовой диапазон
25.0300 26.4700
Предыдущее закрытие
25.4300
Open
25.4700
Bid
25.4402
Ask
25.4432
Low
25.4000
High
25.4700
Объем
38
Дневное изменение
0.04%
Месячное изменение
-1.05%
6-месячное изменение
-1.51%
Годовое изменение
-0.70%
29 сентября, понедельник
11:30
USD
Выступление управляющего ФРС Уоллера
Акт.
Прог.
Пред.
14:00
USD
Незавершенные продажи на рынке недвижимости м/м
Акт.
4.0%
Прог.
2.0%
Пред.
-0.3%
17:30
USD
Выступление члена Федерального комитета по операциям на открытом рынке Вильямса
Акт.
Прог.
Пред.