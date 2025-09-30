- Panoramica
- Azioni
- Valute
- Criptovalute
- Metalli
- Indici
- Commodities
MER-PK: Bank of America Corporation Income Capital Obligation Notes ini
Il tasso di cambio MER-PK ha avuto una variazione del -0.03% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 25.4000 e ad un massimo di 25.4700.
Segui le dinamiche di Bank of America Corporation Income Capital Obligation Notes ini. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Domande Frequenti
Qual è il prezzo delle azioni MER-PK oggi?
Oggi le azioni Bank of America Corporation Income Capital Obligation Notes ini sono prezzate a 25.4214. Viene scambiato all'interno di -0.03%, la chiusura di ieri è stata 25.4300 e il volume degli scambi ha raggiunto 42. Il grafico dei prezzi in tempo reale di MER-PK mostra questi aggiornamenti.
Le azioni Bank of America Corporation Income Capital Obligation Notes ini pagano dividendi?
Bank of America Corporation Income Capital Obligation Notes ini è attualmente valutato a 25.4214. La politica dei dividendi dipende dall'azienda, mentre gli investitori osservano anche -0.78% e USD. Visualizza il grafico in tempo reale per monitorare i movimenti di MER-PK.
Come acquistare azioni MER-PK?
Puoi acquistare azioni Bank of America Corporation Income Capital Obligation Notes ini al prezzo attuale di 25.4214. Gli ordini vengono solitamente effettuati in prossimità di 25.4214 o 25.4244, mentre 42 e -0.19% mostrano l'attività del mercato. Segui oggi stesso gli aggiornamenti di MER-PK sul grafico in tempo reale.
Come investire in azioni MER-PK?
Investire in Bank of America Corporation Income Capital Obligation Notes ini implica considerare l'intervallo annuale 25.0300 - 26.4700 e il prezzo attuale 25.4214. Molti confrontano -1.12% e -1.58% prima di effettuare ordini su 25.4214 o 25.4244. Esplora in tempo reale il grafico dei prezzi di MER-PK con le variazioni giornaliere.
Quali sono i prezzi più alti delle azioni BANK OF AMERICA CORP?
Il prezzo massimo di BANK OF AMERICA CORP nell'ultimo anno è stato 26.4700. All'interno di 25.0300 - 26.4700, il titolo ha subito notevoli fluttuazioni e il confronto con 25.4300 aiuta a individuare i livelli di resistenza. Traccia l'andamento di Bank of America Corporation Income Capital Obligation Notes ini utilizzando il grafico in tempo reale.
Quali sono i prezzi più bassi delle azioni BANK OF AMERICA CORP?
Il prezzo più basso di BANK OF AMERICA CORP (MER-PK) nel corso dell'anno è stato 25.0300. Confrontandolo con gli attuali 25.4214 e 25.0300 - 26.4700 si evidenziano potenziali punti di ingresso a lungo termine. Guarda MER-PK muoversi sul grafico in tempo reale per maggiori dettagli.
Quando è avvenuto il frazionamento azionario di MER-PK?
Bank of America Corporation Income Capital Obligation Notes ini ha attraversato storicamente divisioni azionarie. Questi cambiamenti, dopo le azioni aziendali sono visibili in , 25.4300 e -0.78%.
- Chiusura Precedente
- 25.4300
- Apertura
- 25.4700
- Bid
- 25.4214
- Ask
- 25.4244
- Minimo
- 25.4000
- Massimo
- 25.4700
- Volume
- 42
- Variazione giornaliera
- -0.03%
- Variazione Mensile
- -1.12%
- Variazione Semestrale
- -1.58%
- Variazione Annuale
- -0.78%
- Agire
-
- Fcst
- Prev
- Agire
-
- Fcst
- 1.7%
- Prev
- 2.1%
- Agire
-
- Fcst
- -0.4%
- Prev
- 0.0%
- Agire
-
- Fcst
- 45.8
- Prev
- 41.5
- Agire
-
- Fcst
- 7.326 M
- Prev
- 7.181 M
- Agire
-
- Fcst
- 100.7
- Prev
- 97.4