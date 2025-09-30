QuotazioniSezioni
MER-PK: Bank of America Corporation Income Capital Obligation Notes ini

25.4214 USD 0.0086 (0.03%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio MER-PK ha avuto una variazione del -0.03% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 25.4000 e ad un massimo di 25.4700.

Segui le dinamiche di Bank of America Corporation Income Capital Obligation Notes ini. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Domande Frequenti

Qual è il prezzo delle azioni MER-PK oggi?

Oggi le azioni Bank of America Corporation Income Capital Obligation Notes ini sono prezzate a 25.4214. Viene scambiato all'interno di -0.03%, la chiusura di ieri è stata 25.4300 e il volume degli scambi ha raggiunto 42. Il grafico dei prezzi in tempo reale di MER-PK mostra questi aggiornamenti.

Le azioni Bank of America Corporation Income Capital Obligation Notes ini pagano dividendi?

Bank of America Corporation Income Capital Obligation Notes ini è attualmente valutato a 25.4214. La politica dei dividendi dipende dall'azienda, mentre gli investitori osservano anche -0.78% e USD. Visualizza il grafico in tempo reale per monitorare i movimenti di MER-PK.

Come acquistare azioni MER-PK?

Puoi acquistare azioni Bank of America Corporation Income Capital Obligation Notes ini al prezzo attuale di 25.4214. Gli ordini vengono solitamente effettuati in prossimità di 25.4214 o 25.4244, mentre 42 e -0.19% mostrano l'attività del mercato. Segui oggi stesso gli aggiornamenti di MER-PK sul grafico in tempo reale.

Come investire in azioni MER-PK?

Investire in Bank of America Corporation Income Capital Obligation Notes ini implica considerare l'intervallo annuale 25.0300 - 26.4700 e il prezzo attuale 25.4214. Molti confrontano -1.12% e -1.58% prima di effettuare ordini su 25.4214 o 25.4244. Esplora in tempo reale il grafico dei prezzi di MER-PK con le variazioni giornaliere.

Quali sono i prezzi più alti delle azioni BANK OF AMERICA CORP?

Il prezzo massimo di BANK OF AMERICA CORP nell'ultimo anno è stato 26.4700. All'interno di 25.0300 - 26.4700, il titolo ha subito notevoli fluttuazioni e il confronto con 25.4300 aiuta a individuare i livelli di resistenza. Traccia l'andamento di Bank of America Corporation Income Capital Obligation Notes ini utilizzando il grafico in tempo reale.

Quali sono i prezzi più bassi delle azioni BANK OF AMERICA CORP?

Il prezzo più basso di BANK OF AMERICA CORP (MER-PK) nel corso dell'anno è stato 25.0300. Confrontandolo con gli attuali 25.4214 e 25.0300 - 26.4700 si evidenziano potenziali punti di ingresso a lungo termine. Guarda MER-PK muoversi sul grafico in tempo reale per maggiori dettagli.

Quando è avvenuto il frazionamento azionario di MER-PK?

Bank of America Corporation Income Capital Obligation Notes ini ha attraversato storicamente divisioni azionarie. Questi cambiamenti, dopo le azioni aziendali sono visibili in , 25.4300 e -0.78%.

Intervallo Giornaliero
25.4000 25.4700
Intervallo Annuale
25.0300 26.4700
Chiusura Precedente
25.4300
Apertura
25.4700
Bid
25.4214
Ask
25.4244
Minimo
25.4000
Massimo
25.4700
Volume
42
Variazione giornaliera
-0.03%
Variazione Mensile
-1.12%
Variazione Semestrale
-1.58%
Variazione Annuale
-0.78%
