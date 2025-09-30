- Übersicht
- Aktien
- Währungen
- Kryptowährungen
- Metalle
- Indices
- Rohstoffe
MER-PK: Bank of America Corporation Income Capital Obligation Notes ini
Der Wechselkurs von MER-PK hat sich für heute um -0.03% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 25.4000 bis zu einem Hoch von 25.4700 gehandelt.
Verfolgen Sie die Bank of America Corporation Income Capital Obligation Notes ini-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Häufige Fragen
Wie ist der Aktienkurs von MER-PK heute?
Die Aktie von Bank of America Corporation Income Capital Obligation Notes ini (MER-PK) notiert heute bei 25.4214. Sie wird innerhalb einer Spanne von -0.03% gehandelt, der gestrige Schlusskurs lag bei 25.4300 und das Handelsvolumen erreichte 42. Das Live-Chart von MER-PK zeigt diese Aktualisierungen.
Zahlt die Aktie MER-PK Dividenden?
Bank of America Corporation Income Capital Obligation Notes ini wird derzeit mit 25.4214 bewertet. Die Dividendenpolitik hängt vom jeweiligen Unternehmen ab, während Anleger auch -0.78% und USD im Auge behalten. Sehen Sie sich das Chart live an, um die Bewegungen von MER-PK zu verfolgen.
Wie kaufe ich MER-PK-Aktien?
Sie können Aktien von Bank of America Corporation Income Capital Obligation Notes ini (MER-PK) zum aktuellen Kurs von 25.4214 kaufen. Aufträge werden in der Regel nahe 25.4214 oder 25.4244 platziert, während 42 und -0.19% die Marktaktivität widerspiegeln. Verfolgen Sie heute die Aktualisierungen von MER-PK auf dem Live-Chart.
Wie investiert man in MER-PK-Aktien?
Bei einer Investition in Bank of America Corporation Income Capital Obligation Notes ini müssen die jährliche Spanne 25.0300 - 26.4700 und der aktuelle Kurs 25.4214 berücksichtigt werden. Viele vergleichen -1.12% und -1.58%, bevor sie Orders zu 25.4214 oder 25.4244 platzieren. Entdecken Sie den Live-Chart mit den täglichen Kursänderungen von MER-PK.
Was sind die höchsten Kurse der Aktie von BANK OF AMERICA CORP?
Der höchste Kurs von BANK OF AMERICA CORP (MER-PK) im vergangenen Jahr lag bei 26.4700. Innerhalb von 25.0300 - 26.4700 schwankte die Aktie deutlich, und ein Vergleich mit 25.4300 hilft dabei, Widerstandsniveaus zu erkennen. Verfolgen Sie die Entwicklung von Bank of America Corporation Income Capital Obligation Notes ini mithilfe des Live-Charts.
Was sind die niedrigsten Kurse der Aktie von BANK OF AMERICA CORP?
Der niedrigste Kurs von BANK OF AMERICA CORP (MER-PK) im Laufe des Jahres betrug 25.0300. Ein Vergleich mit dem aktuellen Kurs 25.4214 und der Spanne 25.0300 - 26.4700 zeigt potenzielle, langfristige Einstiegspunkte auf. Beobachten Sie die Bewegungen von MER-PK live auf dem Chart, um weitere Details zu erfahren.
Wann fand der Aktiensplit von MER-PK statt?
Bank of America Corporation Income Capital Obligation Notes ini hat in der Vergangenheit Aktiensplits durchgeführt. Diese Änderungen sind in , 25.4300 und -0.78% nach den Kapitalmaßnahmen sichtbar.
- Vorheriger Schlusskurs
- 25.4300
- Eröffnung
- 25.4700
- Bid
- 25.4214
- Ask
- 25.4244
- Tief
- 25.4000
- Hoch
- 25.4700
- Volumen
- 42
- Tagesänderung
- -0.03%
- Monatsänderung
- -1.12%
- 6-Monatsänderung
- -1.58%
- Jahresänderung
- -0.78%
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- Akt
-
- Erw
- 1.7%
- Vorh
- 2.1%
- Akt
-
- Erw
- -0.4%
- Vorh
- 0.0%
- Akt
-
- Erw
- 45.8
- Vorh
- 41.5
- Akt
-
- Erw
- 7.326 M
- Vorh
- 7.181 M
- Akt
-
- Erw
- 100.7
- Vorh
- 97.4