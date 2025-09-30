- Aperçu
MER-PK: Bank of America Corporation Income Capital Obligation Notes ini
Le taux de change de MER-PK a changé de -0.03% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 25.4000 et à un maximum de 25.4700.
Suivez la dynamique Bank of America Corporation Income Capital Obligation Notes ini. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
Foire Aux Questions
Quel est le prix de l'action MER-PK aujourd'hui ?
L'action Bank of America Corporation Income Capital Obligation Notes ini est cotée à 25.4214 aujourd'hui. Elle se négocie dans -0.03%, a clôturé hier à 25.4300 et son volume d'échange a atteint 42. Le graphique en temps réel du cours de MER-PK présente ces mises à jour.
L'action Bank of America Corporation Income Capital Obligation Notes ini verse-t-elle des dividendes ?
Bank of America Corporation Income Capital Obligation Notes ini est actuellement valorisé à 25.4214. La politique de dividendes dépend de l'entreprise, et les investisseurs surveillent également -0.78% et USD. Consultez le graphique en direct pour suivre l'évolution de MER-PK.
Comment acheter des actions MER-PK ?
Vous pouvez acheter des actions Bank of America Corporation Income Capital Obligation Notes ini au cours actuel de 25.4214. Les ordres sont généralement placés à proximité de 25.4214 ou de 25.4244, le 42 et le -0.19% indiquent l'activité du marché. Suivez l'évolution de MER-PK sur le graphique en direct dès aujourd'hui.
Comment investir dans l'action MER-PK ?
Investir dans Bank of America Corporation Income Capital Obligation Notes ini implique de prendre en compte la fourchette annuelle 25.0300 - 26.4700 et le prix actuel 25.4214. Beaucoup comparent -1.12% et -1.58% avant de passer des ordres à 25.4214 ou 25.4244. Consultez le graphique du cours de MER-PK en temps réel et les variations quotidiennes.
Quels sont les prix les plus élevés de l'action BANK OF AMERICA CORP ?
Le cours le plus élevé de BANK OF AMERICA CORP l'année dernière était 26.4700. Au cours de 25.0300 - 26.4700, l'action a connu des fluctuations importantes, et la comparaison avec 25.4300 permet d'identifier les niveaux de résistance. Suivez la performance de Bank of America Corporation Income Capital Obligation Notes ini sur le graphique en temps réel.
Quels sont les prix les plus bas de l'action BANK OF AMERICA CORP ?
Le cours le plus bas de BANK OF AMERICA CORP (MER-PK) sur l'année a été 25.0300. Sa comparaison avec 25.4214 et 25.0300 - 26.4700 actuels révèle des points d'entrée potentiels à long terme. Suivez l'évolution de MER-PK sur le graphique en direct pour plus de détails.
Quand l'action MER-PK a-t-elle été divisée ?
Bank of America Corporation Income Capital Obligation Notes ini a connu des fractionnements d'actions par le passé. Ces changements sont visibles dans , 25.4300 et -0.78% après les opérations sur titres.
- Clôture Précédente
- 25.4300
- Ouverture
- 25.4700
- Bid
- 25.4214
- Ask
- 25.4244
- Plus Bas
- 25.4000
- Plus Haut
- 25.4700
- Volume
- 42
- Changement quotidien
- -0.03%
- Changement Mensuel
- -1.12%
- Changement à 6 Mois
- -1.58%
- Changement Annuel
- -0.78%
- Act
-
- Fcst
- Prev
- Act
-
- Fcst
- 1.7%
- Prev
- 2.1%
- Act
-
- Fcst
- -0.4%
- Prev
- 0.0%
- Act
-
- Fcst
- 45.8
- Prev
- 41.5
- Act
-
- Fcst
- 7.326 M
- Prev
- 7.181 M
- Act
-
- Fcst
- 100.7
- Prev
- 97.4