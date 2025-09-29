クォートセクション
MER-PK: Bank of America Corporation Income Capital Obligation Notes ini

25.4214 USD 0.0086 (0.03%)
セクター: 金融 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

MER-PKの今日の為替レートは、-0.03%変化しました。日中、通貨は1あたり25.4000の安値と25.4700の高値で取引されました。

Bank of America Corporation Income Capital Obligation Notes iniダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

よくあるご質問

MER-PK株の現在の価格は？

Bank of America Corporation Income Capital Obligation Notes iniの株価は本日25.4214です。-0.03%内で取引され、前日の終値は25.4300、取引量は42に達しました。MER-PKのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。

Bank of America Corporation Income Capital Obligation Notes iniの株は配当を出しますか？

Bank of America Corporation Income Capital Obligation Notes iniの現在の価格は25.4214です。配当方針は会社によりますが、投資家は-0.78%やUSDにも注目します。MER-PKの動きはライブチャートで確認できます。

MER-PK株を買う方法は？

Bank of America Corporation Income Capital Obligation Notes iniの株は現在25.4214で購入可能です。注文は通常25.4214または25.4244付近で行われ、42や-0.19%が市場の動きを示します。MER-PKの最新情報はライブチャートで確認できます。

MER-PK株に投資する方法は？

Bank of America Corporation Income Capital Obligation Notes iniへの投資では、年間の値幅25.0300 - 26.4700と現在の25.4214を考慮します。注文は多くの場合25.4214や25.4244で行われる前に、-1.12%や-1.58%と比較されます。MER-PKの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。

BANK OF AMERICA CORPの株の最高値は？

BANK OF AMERICA CORPの過去1年の最高値は26.4700でした。25.0300 - 26.4700内で株価は大きく変動し、25.4300と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。Bank of America Corporation Income Capital Obligation Notes iniのパフォーマンスはライブチャートで確認できます。

BANK OF AMERICA CORPの株の最低値は？

BANK OF AMERICA CORP(MER-PK)の年間最安値は25.0300でした。現在の25.4214や25.0300 - 26.4700と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。MER-PKの動きはライブチャートで確認できます。

MER-PKの株式分割はいつ行われましたか？

Bank of America Corporation Income Capital Obligation Notes iniは過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、25.4300、-0.78%に企業行動後の影響として反映されます。

1日のレンジ
25.4000 25.4700
1年のレンジ
25.0300 26.4700
以前の終値
25.4300
始値
25.4700
買値
25.4214
買値
25.4244
安値
25.4000
高値
25.4700
出来高
42
1日の変化
-0.03%
1ヶ月の変化
-1.12%
6ヶ月の変化
-1.58%
1年の変化
-0.78%
29 9月, 月曜日
11:30
USD
FRB Walle理事発言
実際
期待
14:00
USD
住宅販売契約指数前月比
実際
4.0%
期待
2.0%
-0.3%
17:30
USD
FOMCメンバーWilliams氏の発言
実際
期待